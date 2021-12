Chovné nádrže pro jedovaté hady a krokodýly budou muset mít minimální rozměry

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Heiko Kiera / Shutterstock Vyhláška se týká zvířat v zájmových chovech, nevztahuje se například na zoologické zahrady, záchranné stanice, útulky a cirkusy.

Domácí chovatelé jedovatých hadů a krokodýlů budou muset od roku 2025 mít výběhy pro svá zvířata o minimálních velikostech určených vyhláškou. Vyhlášku schválil minulý ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

"Nová vyhláška začne platit od 1. ledna příštího roku, některá její ustanovení od roku 2025, aby měli chovatelé dost času připravit se na změny a upravit podmínky ve svých chovech," uvedlo ministerstvo.

Dokument má být pomůckou i pro veterinární inspektory, kteří chovy kontrolují. Stát tak chce zabránit neodbornému zacházení se zvířaty. "Například pro pozemně žijícího hada měřícího do 30 cm musí být k dispozici prostor o velikosti nejméně 360 cm2 a krokodýl velikosti do jednoho metru musí mít délku vodní nádrže alespoň 1,5 metru při hloubce do 70 centimetrů. Obecněji vyhláška stanoví, že chovatel musí zajistit prostory, které velikostí odpovídají potřebám zvířat, umožňují přirozený pohyb a poskytují dostatek podnětů. Použité materiály a předměty musí být zdravotně nezávadné a nemohou zvířata zranit," uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Prostory musí být pro chovatele snadno přístupné, čistitelné, větratelné a musí odpovídat nárokům na teplotu a vlhkost. Pokud jsou určeny pro jedovaté hady a krokodýly, musí být uzamčeny a zajištěny před vstupem nepovolaných osob.

Vyhláška se týká zvířat v zájmových chovech, nevztahuje se například na zoologické zahrady, záchranné stanice, útulky a cirkusy. Na zvířata vyjmenovaná ve vyhlášce musí mít chovatel povolení, které vydává krajská veterinární správa, jinak mu hrozí pokuta a odebrání zvířete. Pokud by chov nebyl v souladu se zákonem na ochranu zvířat, hrozí fyzické osobě milionová pokuta, firmě sankce až do tří milionů Kč.

Na konci listopadu informoval úřad o obdobné vyhlášce, která se týkala psů a koček. Chovatelé tří a více fen za účelem rozmnožování či chovatelé zvířat pro zisk budou muset udržovat minimální velikosti výběhu pro psy. Nová povinnost začala platit od listopadu. Současní chovatelé budou mít čas na úpravu prostor do příštího července. Za porušení vyhlášky může být pro právnické osoby a podnikatele pokuta do milionu Kč, u fyzické osoby do 400.000 Kč. Podobnou povinnost budou mít chovatelé koček.

