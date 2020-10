Čína chce být v roce 2060 uhlíkově neutrální. Má to ale háček

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Han Sun / IFC Infrastructure / Han Sun / IFC Infrastructure / Flickr.com Čína není jen největším jednotlivým znečišťovatelem atmosféry na planetě Zemi, ale také vůbec tím největším investorem do obnovitelných zdrojů energie.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na prostou otázku z titulku už existuje odpověď. Bude to v roce 2060. A vzhledem k tomu, že je to vůbec poprvé, co se čínský prezident Si Ťin-pching k něčemu takovému veřejně v televizním vysílání zavázal, je to skutečně zlomové prohlášení. Jenže tak úplně jednoduché to s čínskou uhlíkovou neutralitou do čtyřiceti let nebude. Píše o tom Phys.org

Čínský prezident totiž nezmínil jen to, že usiluje o dosažení uhlíkové neutrality své země do roku 2060, ale i to, že vlastního vrcholu v produkci emisí dosáhne teprve v roce 2030. Následující desetiletí tedy bude pokračovat v dosavadním vzrůstajícím trendu znečišťování atmosféry. S tím, že Čína je už teď odpovědná za čtvrtinu globálně produkovaných emisí oxidu uhličitého. A obavy z toho, kam v následující dekádě může Čína posunout emisní strop, se jeví velmi reálné. V současnosti je tu totiž spalování uhlí zastoupeno 60 % v národním energetickém mixu, a schváleny k výstavbě či rozestavěny pro další desetiletí jsou tepelné/uhelné elektrárny o výkonu 23 gigawatt. Nárůst emisí tedy může být skutečně masivní.

Čína není jen největším jednotlivým znečišťovatelem atmosféry na planetě Zemi, ale také vůbec tím největším investorem do obnovitelných zdrojů energie. I tak zatím dokáže z OZE pokrýt jen kolem 15 % své spotřeby (nejvíce, 7,7 % jsou tu zastoupeny větné elektrárny). A vzhledem k tomu, jak s čínskou ekonomikou zamávala pandemie covid-19, není podle zahraničních analytiků úplně jisté, že tu OZE může v dohledné době převládnout. Přesněji, projekty solárních instalací tu v posledních 18 měsících co do početnosti vytrvale klesají (až na polovinu stavu v roce 2018) a v oblasti Sin-ťiang – příznivé pro rozvoj větrné energetiky – bylo momentálně stopnuto anebo rovnou zrušeno 31 projektů, kvůli logistickým a geografickým problémům.

„Čína má největší potenciál výroby obnovitelných zdrojů na světě, největší rozpočet na OZE a ohromnou průmyslovou a materiálovou základnu,“ říká Lauri Myllyvirta, analytička čínského Centra pro výzkum energetiky a čistého ovzduší. „Takže k dosažení uhlíkové neutrality skutečně má ty nejlepší předpoklady.“ Li Shuo, energetický poradce a vedoucí čínské pobočky organizace Greenpeace, to ale vidí kriticky. „Rozvoj OZE si žádá setrvalé investice a podporu vycházející ze zdanění fosilní ekonomiky. K čemuž nedochází. Proto se v současnosti čínský plán na uhlíkovou neutralitu jeví spíše jako fikce.“

Jinými slovy, Čína se zavázala, že pro dalších 10 let bude znečišťovat ještě o něco výrazněji, aby se po roce 2030 začala přibližovat uhlíkové neutralitě. Že první část svého závazku – tu o vyšším znečišťování – plní, jde docela dobře vidět. Zastavené projekty OZE a podpora uhelných elektráren to dokládá jasně. A jestli dojde za deset let ke změně, to se teprve uvidí.

reklama