Čína oživuje svou pandí diplomacii, vyšle dvě pandy do zoo v San Diegu

Čína plánuje vyslat nový pár pand velkých do zoo v San Diegu, a obnovit tak malá gesta přátelství vůči Spojeným státům. Všechny dříve zapůjčené pandy se totiž musely vrátit zpátky do Číny, když se vztahy mezi oběma zeměmi začaly zhoršovat, informuje agentura AP.

Vedení zoo v San Diegu agentuře AP sdělilo, že pokud budou udělena všechna povolení, dvě pandy velké, samec a samice, dorazí do kalifornské zoo ke konci léta. Stát by se tak mělo přibližně pět let po tom, co zoologická zahrada poslala všechny pandy, které tehdy chovala, zpět do Číny.

"Jsme nadšení a velmi se těšíme," řekla Megan Owenová z Asociace pro ochranu divoké přírody při zoo v San Diegu. "Projevili opravdu velký zájem o obnovení spolupráce v chovu pand a rozhodli se začít se zoo v San Diegu," dodala.

V listopadu čínský prezident Si Ťin-pching vzbudil naději, že Čína opět začne do Spojených států posílat své pandy poté, co se na severu Kalifornie sešel se svým americkým protějškem Joem Bidenem. Na prvním osobním setkání po roce oba přislíbili, že se pokusí snížit napětí ve vzájemných vztazích.

Čína zvažuje zapůjčit do USA samici, která je potomkem páru Paj-jün a Kao-kao - pand, které už dříve v zoo v San Diegu pobývaly, řekla Owenová, expertka na chov pand, která s nimi pracovala v San Diegu i v Číně.

Pandí samice Paj-jün se narodila v Číně v zajetí a v San Diegu byla 20 let, během kterých porodila šest mláďat. Společně s jejím synem byli posledními dvěma pandími obyvateli této kalifornské zoo, než byli v roce 2019 posláni zpátky do Číny. Kao-kao se narodil ve volné přírodě v Číně a žil v zoologické zahradě v San Diegu mezi lety 2003 a 2018.

Desítky let ochranářského úsilí v terénu a studií v zajetí zachránilo pandy velké před vyhynutím. Populaci těchto velkých savců se podařilo zvýšit z méně než 1000 na více než 1800 pand žijících v zajetí, ale i ve volné přírodě.

Černobílí savci byli dlouhou dobu symbolem čínsko-amerického přátelství, v roce 1972 Peking daroval páreček pand národní zoologické zahradě ve Washingtonu jako předzvěst normalizace bilaterálních vztahů. Další jedince pak Čína poslala dalším zoologickým zahradám v USA, aby pomohly s odchovem mláďat a rozšiřování pandí populace ve světě.

Čínská veřejnost se ale dožadovala navrácení černobílých savců, které považuje za svůj národní klenot, když sociální sítě zaplavila nepodložená obvinění, že americké zoo s pandami špatně zacházejí, uvádí AP.

Obavy o budoucnost takzvané pandí diplomacie se zvýšily v loňském roce, kdy ve Spojených státech zůstaly poslední čtyři kusy poté, co své pandy vrátily Číně zoologické zahrady v Memphisu a ve Washingtonu. Poslední zoo, které v Americe pandy zůstaly, byla v Atlantě. Vzájemná smlouva o zapůjčení černobílých medvědů vyprší ale koncem tohoto roku.

"My se o pandí diplomacii bavíme neustále," říká Owenová. "Diplomacie je důležitou součástí ochrany přírody ze všech úhlů pohledu. Pokud se nenaučíme spolupracovat, tak v těžkých chvílích nebo v situacích, které jsou zcela mimo kontrolu ochránců přírody, nemáme šanci uspět."

