Čína zůstává stále stejně závislá na fosilních palivech

Jaroslav Řezáč 20.1.2022 07:17 Reaguje na Katka Pazderů

to asi jo...ale pak by v Evropě museli vyrobit, to, co dováží. Demografie Evropy včetně ČR je smutná epizoda...kdo myslíte, že by to v Evropě vyrobil? to si vysokoškoláci stoupnou ke strojům na noční směně? nejsou schopni řídit ani autobus...ono se asi vrátíme k tomu, že i to školství se musí plánovat, nedělat z vysoké školy posvátnou krávu a honit se v ní za papíry, přičemž k oboru nemá žádný vztah, což není zrovna řídký jev při honbě za vzděláním. Pak tu je učňovské školství a když slyším v buse, jak se baví tito adepti na "papír" to slyšet nechcete...

Odpovědět