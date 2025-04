ČIŽP: Podzemní vodu znečištěnou benzenem budou v Hustopečích čistit obří filtry s aktivním uhlím

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Podzemní vodu, kterou v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku kontaminoval po havárii cisteren toxický benzen, by měly od příštího týdne čistit obří dvacetitunové filtry s aktivním uhlím. Jde o jedno ze zásadních opatření, které navrhla ve svém plánu sanační firma. Souhrn opatření by měla na začátku příštího týdne schválit Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ředitel ČIŽP Petr Bejček dnes v Hustopečích nad Bečvou ČTK řekl, že opatření jsou navrhovaná na několik měsíců. Náklady odhadl až na 750 milionů korun."V rámci sanačního projektu předpokládáme nasazení technologie s aktivním uhlím, kdy na místo přijedou obří dvacetitunové filtry, kterými se bude čerpat masivní množství vody, půjde o 500 kubíků vody za den, což pro představu je 12 vlakových cisteren kontaminované vody. To se bude prolévat filtry aktivního uhlí a zpátky zasakovat," popsal ředitel ČIŽP.

Kontaminovaná podzemní voda na místě havárie by se takto měla podle něj vyčistit z více než 90 procent; v prvotních fázích se má vsakována zase zpět do místa kontaminace, tedy do prostoru ohraničeného ocelovými stěnami. "Vytvoří se tam proudění, kdy to bude promývat zeminu a fáze benzenu bude opět vytahována ven, celé to bude filtrováno v aktivním uhlí. Aktivní uhlí, které se nasorbuje benzenem, bude následně odváženo a regenerováno tak, aby se mohly filtry vrátit. Je to metoda, která již byla aplikována v USA i v Evropě, využívá se i v jiných případech, nejen na benzen," doplnil Bejček.

Šéf ČIŽP potvrdil, že zkušební odtěžování kontaminované zeminy se prokázalo jako riziková. "Rizikové je nejen zeminu odkopávat, protože benzen rychle odtěkává a mohl by se samovznítit nebo bouchnout, ale problémem by mohlo být i převážení - když se kontaminovaná půda dala stranou, unikalo z ní velké množství benzenu. Převážení na jinou lokalitu by bylo velmi nebezpečné pro přepravce i pro jakýkoliv provoz na silnici," doplnil Bejček.

Podle něj se situace na místě havárie, které je označována co do rozsahu za největší únik benzenu na světě, již stabilizuje. Zásadně tomu pomohla ocelová, tzv larsenová stěna, která je již téměř dokončena. Celkem bude její délka přes 700 metrů, nyní je do země zahloubeno 560 metrů štětovnic. Celá bariéra, která má uzavřít místo kontaminace, by měla být hotová do konce týdne. Tím by se podle Bejčka kontaminovaná oblast uzavřela. "Zatím výsledky koncentrace v nádrži č. 6 předčily naše očekávání, koncentrace se tam pohybuje v mikrogramech, což je až stonásobné snížení oproti stavu před 14 dny. Akutní nebezpečí se velmi snížilo, nicméně stále monitorujeme nádrž i Bečvu, která je momentálně mimo kritické ohrožení," doplnil Bejček.

Mezi dalšími podpůrnými sanačními opatřeními v místě havárie by měly být podle šéfa ČIŽP také stripovací kolony - půjde o trubky, které se vloží do zeminy a pomoci nich se bude kontaminovaná zemina provzdušňovat, což umožní, aby benzen těkal ven.

Plán sanačních opatření, předložený tento týden firmou Dekonta, která má likvidaci ekologické havárie na místě na starosti, má 150 stránek. Náklady na sanační opatření šéf ČIŽP odhadl na stovky milionů korun. "Jde o vyšší stovky milionů korun, předpokládaná hodnota může být 750 milionů korun i více a ta časovost - určitě to budou měsíce," dodal Bejček, který dnes přijel na setkání s obyvateli Hustopečí nad Bečvou.

