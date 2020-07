ČIŽP uložila za zničení biotopu a tůní v Letech pokutu

Lukáš Kašpárek 31.7.2020 06:29

Postup správný, ale jen 100k?? To mi přijde sakra málo za takto bezohlednou devastaci vzácného kusu krajiny.... to nikoho neodradí to udělat i příště... jen si dají pokutu do kalkulace "projektu" a mají to vyřešeno... takto by to podle mě být rozhodně nemělo.....

Odpovědět