Co bude dnes k obědu? Na Floridě si možná budou dávat krajty

Problematika přemnožených invazních druhů se dá řešit různě. Na Floridě se místní zastupitelé uchýlili k poněkud nečekanému kroku – vypadá to, že začnou lidem doporučovat, aby do svého jídelníčku zařadili krajtu tmavou. Informuje o tom Phys.org

Donna Kalilová je profesionální lovkyní krajt tmavých a tento krok jen vítá. „Za poslední tři roky jsem si krajtu dala nesčetněkrát. Nejvíce sušené maso z krajty, to jím i několikrát týdně, protože si ho s sebou beru na lov,“ říká.

Krajta tmavá se ve floridské přírodě objevila pravděpodobně jako nechtěný domácí mazlíček, kterého jeho původní majitelé odložili. A začalo se jí tam velmi dařit – rozsáhlé mokřady nízko položeného národního parku Everglades jsou pro ni jako dělané. Krajta se ale natolik přemnožila, že to v kombinaci s jejím velkým apetitem začíná narušovat křehkou rovnováhu, která v parku doposud vládla.

Mluvčí Komise pro ochranu ryb a divoké zvěře Carli Segelsonová situaci s krajtami komentuje: „Vzhledem k tomu, jak se krajta tmavá rozmnožila, opravdu rádi podpoříme myšlenku, že by se mohly běžně konzumovat. Byl by to dobrý způsob, jak je dostat z přírody na Floridě. Nyní chceme studií dokázat, že jejich maso je bezpečné a dá se jíst.“ Koneckonců, v oblasti se už konzumují i jiné invazní druhy – například perutýni a leguáni.

Provedená studie nicméně odhalila, že někteří hadi v sobě mohou mít rtuť. „Na jihu Floridy, obzvláště v Everglades, máme jednu z nejvyšších koncentrací rtuti na světě,“ říká Darren Rumbold, jeden z autorů studie. Rtuť se do vody a půdy dostává srážkami, kvůli práci mikrobů se potom mění na mnohem nebezpečnější metylrtuť, která se hromadí v tělech živočichů. Za limit pro konzumaci rtuti se považuje maximálně 0,3 PPM. V národním parku Everglades nicméně byly nalezeny i krajty, které měly v těle více jak stonásobek tohoto množství.

Ze rtuti v krajtách má respekt i Donna Kalilová, proto před konzumací ulovené krajty dříve testovala sadou na přítomnost rtuti. Jak říká, nyní už ví, že ty nejdelší hadi jí v sobě mají více, než je povolený limit. „Proto už nejím hady delší než 230 cm. Čím je had větší, tím větší je riziko, že má v sobě příliš mnoho rtuti.“

I tak ale konzumaci krajty Donna Kalilová doporučuje a zároveň se dělí o svou zkušenost s hadím masem: „Maso je poměrně gumové a tuhé, musí se umět připravit, ideálně v tlakovém hrnci. Potom je jemné, texturou skoro jako ryba, ale chuťově spíš jako kuře nebo vepřové kotlety.“ Krajty jsou podle ní výborné v kombinaci s chilli, nebo podušené s česnekem a cibulí a podávané s omáčkou a těstovinami.

Místní zastupitelé nyní budou rozhodovat, jak s problematikou případné rtuti v krajtách naložit. Mezitím pořádají i soutěž „Florida Pyhton Challenge“, což je další ze způsobů, jak chtějí přítomnost krajty v přírodě regulovat. Soutěž má za cíl ocenit lovce v několika kategoriích, a to největší množství ulovených krajt, nejdelší a nejtěžší ulovená krajta.

