Co tři kroky to odpadek. Tak vypadají atraktivní pláže ve Středozemním moři během sezóny

Vědci z Institutu environmentálních věd a technologie při Autonomní univerzitě v Barceloně dokončili čtyřletý výzkum, v němž analyzovali množství a typ odpadu nalezeného na plážích Středozemního moře. Zjistili, že až 80 % odpadu je generován neukázněnými turisty a že naprostou většinu tohoto odpadu tvoří plast, který se časem rozpadá na miliony mikroplastů. O studii, uveřejněné v žurnálu Scientific Reports informuje Institut environmentálních věd a technologie

Na pláže Středozemního moře míří ročně třetina turistů celého světa. Počet obyvatel na mnoha ostrovech se tím zvýší až na dvacetinásobek. To samozřejmě představuje pro starousedlíky velkou zátěž, protože se musí na turisty a zvýšené množství odpadu řádně připravit. „Problém s odpadem ohrožuje zdraví mořského ekosystému a může vést ke ztrátě biodiverzity. Ale také má velký dopad na ekonomiku lidí, žijících u pobřeží, protože představuje obrovské výdaje na úklid pláží a odvoz tohoto odpadu,“ říká spoluautor výzkumu Michaël Grelaud.

Výzkum byl zahájen v roce 2017. Množství a typ odpadu vědci sledovali vždy jak v hlavní turistické sezóně, tak mimo sezónu. Výsledky hovoří jasně – naprostá většina odpadu je plast, celkem se jedná o více jak 94 %. Průměrně se každý den v sezóně na oblíbených plážích nahromadí asi 330 kusů odpadků na 1000 m2. To v zásadě znamená, že každé tři kroky narazíte na odpadek. Jsou to cigaretové nedopalky, brčka, plechovky a kelímky od pití. To tvoří zhruba 65 % z celkového odpadu, který na plážích turisté zanechávají. Vědci ve studii ale upozorňují, že to může být až 80 % v případě, že se kousky plastu vlivem slunečního záření a třením v písku rozpadnou na mikroplasty. To by pak mohlo v době největší sezóny představovat více jak 40 milionů částic odpadu každý den.

Výzkum ale došel také k velmi zajímavému zjištění. Poté, co byly v roce 2019 spuštěny osvětové kampaně, došlo ke skokovému snížení odpadu na plážích, a to o více jak 50 %. „To jsou opravdu povzbudivé výsledky. Stojí na tom, že lidé začali věnovat více pozornosti znečištění planety a všudypřítomnosti odpadu v oceánech. Zároveň se na nich podílí i opatření Evropské komise, která mají za cíl snížit množství odpadu, například zákaz používání jednorázových plastů,“ komentuje spoluautorka Patrizia Ziveri.

Vědci také nabádají k tomu, abychom využili současnou situaci, kdy je v důsledku pandemie Covid19 drasticky omezen pohyb a pokusili se přehodnotit dosavadní neudržitelný model turismu. „Pandemii můžeme brát také jako příležitost zamyslet se nad udržitelnější variantou turismu, která by zajistila zdravé životní prostředí nejen pro moře, ale také pro nás lidi,“ uzavírá Ziveri.

