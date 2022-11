Cyklobusy pro zaměstnance Temelína letos ušetřily tunu oxidu uhličitého

Foto | ČEZ / ČEZ / Depositphotos

Cyklobusy, které mohou využívat zaměstnanci jaderné elektrárny Temelín, přepravily v letošní sezoně 559 kol. Možnost vyměnit auto za hromadnou dopravu a kolo pravidelně využívaly desítky pracovníků elektrárny. Temelín nabízí službu i proto, aby se snížily emise oxidu uhličitého. Letos to díky necelým šesti stům přepravených kol byla asi tuna tohoto oxidu. Od roku 2012 přepravily temelínské cyklobusy 6230 jízdních kol.

"Tento projekt spojuje hned několik aspektů. Důležitá je bezpečnost našich zaměstnanců a zároveň má tato služba nezanedbatelný přínos i pro životní prostředí," uvedla ředitelka Útvaru ESG Skupiny ČEZ Kateřina Bohuslavová.

Cyklobusy vozily zaměstnance do Temelína od začátku dubna, služba funguje do konce října. Zaměstnanci si netradiční benefit chválí. "Cyklobusy do Temelína jsou pro nás kolaře super. Pro mě je to jeden z nejlepších bonusů od ČEZ a díky za něj," řekl Antonín Drápela z oddělení péče o zařízení elektro. Podle dalšího zaměstnance Pavla Hančla také řidiči cyklobusů pomáhají při zavěšování a sundávání kol.

Vedení elektrárny zavedlo přepravu kol pro své zaměstnance před deseti lety, hlavně kvůli jejich bezpečnosti. Jako cyklobus funguje polovina z deseti linek navážejících pracovníky ČEZ z Českých Budějovic do Temelína. Lidé za přepravu kol přitom nic neplatí, je v ceně jízdného.

Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,86 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos od začátku roku 13,2 TWh.

