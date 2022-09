Desítky studentů dnes v pražských ulicích demonstrovaly za ochranu klimatu

Anyr 9.9.2022 16:33

We wage war while the Earth Mother dies. We have forgotten what truly matters, and my heart can bear it no longer.



- Baine Bloodhoof



Největší krize zdaleka nejsou nějaké pitomé ceny energií. Dokonce to není ani válka na Ukrajině. Největší krize, nejskutečnější krize, je to, že se připravujeme o prostředí vhodné k životu.

Jenže lidé obvykle nehledí hlouběji, než je dno jejich peněženek. Ego vládne, a taky ta vláda podle toho vypadá.

