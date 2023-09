Děti Země doplnily rozklad proti povolení pro úsek D11 na Trutnovsku námitkami

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | ulleo / Pixabay

Ekologické hnutí Děti Země doplnilo nedávno zaslaný rozklad proti stavebnímu povolení pro úsek dálnice D11 z Trutnova ke státní hranici s Polskem čtyřmi námitkami. Týkají se evidence činnosti biologického dozoru, způsobu měření intenzit hluku při zkušebním provozu, zásahu dálnice do okraje lesa a stanoviska EIA, informoval předseda Dětí Země Miroslav Patrik. Součástí doplnění je i podnět ke svolání semináře o správním řádu a analýza využívání blanketních odvolání, tedy takových, ve kterých odpůrce stavby neuvede konkrétní důvody a dodá je až později. Dosud nebylo jasné, proti čemu se Děti Země odvolávají."V rozkladu žádáme uložit podmínky o zavedení ekologického deníku, který by veřejnosti i úřadům poskytoval rychlé informace o situaci na stavbě a o měření intenzit hluku do dvou let od zahájení zkušebního provozu. Dále jsme zjistili, že nebyly uložené všechny požadavky závazného stanoviska EIA, takže je nutné chybějící doplnit," uvedl v tiskové zprávě Patrik.

Ve spisu podle něj také chybí závazné stanovisko ke zmírnění zásahu povolované dálnice do okraje lesa, na což hnutí podle Patrika upozorňovalo již v únoru, ale bylo to zamítnuto.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už dříve uvedlo, že délku případného zdržení stavby nelze nyní odhadnout. Dosud ŘSD mínilo, že by stavbu mohlo zahájit na konci letošního roku.

Ministerstvo dopravy rozklad Dětí Země 26. září 2023 vyvěsilo na své úřední desce, kde bude 15 dní. Účastnící řízení se k němu mohou do 21. října 2023 vyjádřit. Podle Dětí Země jde hlavně o námitky procesního charakteru, takže o nich může ministerstvo samo rozhodnout, případně ministr dopravy.

"Z průběhu více než rok probíhajícího stavebního řízení vyplývá, že veřejnost se o jeho zahájení dověděla po více než pěti měsících od podání žádosti, přičemž řízení bylo pak na dva měsíce přerušené. I když došlo k průtahům délky asi sedmi měsíců, tak plán stavět dálnici v letech 2024 až 2028 lze považovat za reálný," uvedl Patrik.

ŘSD nyní pro úsek D11 o délce 21 kilometrů vybírá stavební firmu. Z šesti uchazečů dal nejvýhodnější nabídku polský Budimex. Nabídl cenu 11,35 miliardy korun, tedy 86,8 procenta předpokládané ceny. ŘSD plánuje, že na D11 nejdříve otevře tříkilometrový úsek u hranice s Polskem, který naváže na polskou čtyřproudou rychlostní silnici S3. Celý úsek, jehož součástí jsou i dva půlkilometrové tunely, by měl být hotový v roce 2027.

ŘSD současně připravuje stavbu úseku D11 z Jaroměře do Trutnova. K úseku o délce 19,6 kilometru v březnu získalo pravomocné územní rozhodnutí.

D11 z Prahy do Hradce Králové a na státní hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978 a zatím je z plánovaných 154 kilometrů hotových 113. Od prosince 2021 dálnice končí na severním okraji Jaroměře.

