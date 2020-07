Dnes se na Pradědu začalo s vyřezáváním kdysi vysazené kleče

Jiří Daneš 27.7.2020 15:56

Místo třeba péče o bezprizorné (bezdomovce) je to IN - vyřezávat v Jeseníkách kleč a pěstovat jestřábníky a žluté violky sudetské na uvolněných plochách. Tleskám totální pošetilosti ekoaktivistů a škodolibě se těším na jejich další "záslužnou" činnost. Kdy se začnou kácet ovocné stromy, které jsou také nepůvodní dřevinou. Když do těchto končin přišel legendární praotec Čech, byly tady jen hvozdy (hluboké), mléko a strdí.

Odpovědět