Do Česka se v noci dostal saharský prach, zhoršuje ovzduší a sníží teploty

👀Saharský prach je tady.



Už během noci se k nám začalo dostávat od jihozápadu velké množství saharského prachu a například na webkameře ze Vsetína ⬇️ je obloha již výrazně "zamlžená".



👉Prach také patrně způsobil i (větší) tvorbu vysoké oblačnosti (zejména v závětří Alp), se… pic.twitter.com/o9O5zOHwy4 — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) March 30, 2024

Do Česka se začalo od noci dostávat od jihozápadu velké množství saharského prachu. Zhoršuje ovzduší, zamlžuje oblohu, tlumí sluneční paprsky a výrazně ovlivní dnešní maximální teploty, oznámil ráno na sociální síti X Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Do Česka se začalo velké množství prachu dostávat v noci od jihozápadu.

Meteorologové vedle družicových snímků poukázali třeba i na záznam webkamery ze Vsetína, na kterém je podle nich výrazně zamlžená obloha. "Prach také patrně způsobil i (větší) tvorbu vysoké oblačnosti (zejména v závětří Alp), se kterou žádný z (předpovědních) numerických modelů nepočítal," upozornil ČHMÚ.

Ceilometry, které pomocí laserového paprsku měří výšku a množství oblačnosti, ukazují podle meteorologů zvýšenou vrstvu odrazivosti paprsku ve výšce kolem dvou kilometrů. Prach se však zřejmě nepohybuje jen takto vysoko.

"Na jihozápadě Čech se prach vyskytuje ještě níže a ovlivňuje dokonce i přízemní koncentrace prachu," doplnil ČHMÚ. Jemné prachové částice PM10, u kterých je denní limit 50 mikrogramů na metr krychlový, dosahovaly podle meteorologických map dnes dopoledne v Jihočeském kraji násobně vyšší hodnoty.

Kvůli tomu, že se saharským prachem nepočítají předpovědní modely, nemusí dnes teploty vystoupat až na očekávaných 19 až 23 stupňů Celsia. Je tak méně pravděpodobné, že se teploty dostanou až k 25 stupňům, což by znamenalo první letní den tohoto roku už na konci března. Loni ho meteorologové poprvé zaznamenali 5. května, a to jen na jediné stanici v Plzni.

Jak jsme dopředu avizovali, přes naše území přechází poměrně výrazné množství saharského prachu. Pokud máte například zajímavé fotky, budeme rádi pokud nám je vložíte do komentářů.



V dnešních nočních a brzkých ranních hodinách došlo i k výraznému nárůstu koncentrací prachových… pic.twitter.com/gTEkCm6JbS — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) March 30, 2024

Určité množství saharského prachu by se do Česka mohlo dostávat podle Jáchyma Brzeziny z brněnské pobočky ČHMÚ až do pondělního večera.

Renata Uhlíková z českobudějovické pobočky ČHMÚ popsala, že jde o malé částice, které člověk okem nepostřehne. Jen při pohledu do dáli může někdo vidět nádech žluté barvy, což způsobuje právě saharský prach. Podle Brzeziny má při vyšších koncentracích obloha nádech až do oranžova.

Přenos částic atmosférou na velké vzdálenosti se odborně nazývá dálkovým transportem. Obecně lze podle Brzeziny říct, že se znečišťující látky mohou atmosférou šířit na velmi velké vzdálenosti, a to až tisíce kilometrů. Příkladem je právě přenos prachu ze Sahary, loni na konci června ale meteorologové zaznamenali i přechod částic z kanadských lesních požárů přes české území.

"Z pohledu kvality ovzduší nás toto často tolik netrápí, protože částice často přechází vysoko v atmosféře a kvalitu ovzduší u země neovlivní, navíc to není časté. Samozřejmě to ale není pravidlem, a pokud se částice dostanou do přízemní vrstvy atmosféry, koncentrace zejména těch větších částic - částic PM10 - mohou velmi výrazně stoupnout," upozornil Brzezina.

