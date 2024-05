Do povinné výměny neekologických kotlů je 100 dnů, zbývá přes 200 000 kotlů

Milan Milan 24.5.2024 21:25

V rádiu říkali, že je to asi 150 000 kotlů. Když už někdo má potřebu sdělovat veřejnosti pomatenosti politiků propašované do nějakého nařízení, sloužící pouze jak vytáhnout lidem peníze z kapsy, mohl by taky dát relevantní informaci a nešířit bludy? Mimochodem ty skutečné počty asi nikdo neví. A tak je to se vším. Nikdo nic neví, podklady mizerné, statistika mizerná, zdůvodnění mizerné, skutečný problém v čistotě ovzduší v tom není, ale něco dělejme ať to lidé nepoznají, že nic nevíme...

