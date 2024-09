Do půlky listopadu připraví MZe návod pro firmy k plnění nařízení o odlesňování

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ministerstvo zemědělství (MZe) připraví do poloviny listopadu návod pro české firmy, jak plnit nové evropské nařízení o odlesňování. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) to řekl v rozhovoru s ČTK. Zároveň uvedl, že do konce týdne odešle dopis Evropské komisi (EK), kde znovu zažádá o odklad účinnosti, podle Výborného totiž nařízení není dostatečně připravené. Česko například neví, do jaké kategorie zemí s rizikem odlesňování bude zařazeno, podle úrovní se přitom má odvíjet počet kontrol i další administrativa."Připravíme společně s nevládními organizacemi jakési kuchařky pro jednotlivé hráče," uvedl Výborný. Mělo by se jednat o digitální systém, který zemědělcům, obchodníkům i potravinářům přiblíží, co musí v rámci nařízení plnit a vykazovat. Na systému pracuje MZe také s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, hotový ho chtějí mít do 15. listopadu. Výborný ale upozorňuje, že systém budou vytvářet takzvaně "na vodě", protože ještě nemají od Evropské komise všechny informace. "Nevíme, na co se chystat," řekl.

Některé firmy budou muset nařízení plnit už od začátku příštího roku, přičemž systém, do kterého budou firmy vyplňovat údaje, má EK spustit necelý měsíc předem. "Dodnes není jasná kategorizace států. Oficiálně bychom to měli vědět 30. prosince, to znamená 24 hodin před nabytím účinnosti," upozornil Výborný. Dodal, že považuje za nemístné, aby EK vyžadovala implementaci nařízení, které samo o sobě není připraveno na evropské úrovni.

Podle úrovně rizika odlesňování při produkci bude nutné kontrolovat jedno až devět procent zasažených firem, ministerstvo podle předběžných odhadů počítá až s 2120 kontrolami ročně, což vyjde na 97,3 milionu korun za rok. Nyní ale neexistuje nástroj EU, ze kterého by bylo možné náklady uhradit, v současné chvíli se nepočítá se zohledněním výdajů ani ve státním rozpočtu. "Financování musí být zvládnuto v rámci kapitoly resortu zemědělství, respektive Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů," upřesnil Výborný.

Cílem nařízení je snížit příspěvek EU k celosvětovému odlesňování a znehodnocování lesů. Bude se týkat firem, které vyrábí, zpracovávají nebo uvádějí na trh produkty z kávy, kakaa, palmového oleje, sóji, hovězího masa, kaučuku a dřeva.

"V praxi to znamená, že zemědělec bude muset nově doložit elektronickým certifikátem EU u každého kusu skotu údaje o místě chovu, původu krmiv a další. Tato data od něj následně budou chtít potravináři, od nichž je zase budou požadovat obchodníci, aby novým pravidlům vyhověli," uvedl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal ve společné tiskové zprávě zemědělců, obchodníků a potravinářů. Ti kvůli obávám z komplikací u dodávek hovězího masa, čokolády i dalších potravin odeslali dopis premiéru Petru Fialovi (ODS) s žádostí o zajištění výjimky pro ČR.

"(Nařízení) zvyšuje již tak přebujelou byrokracii pro evropské producenty a zvýší náklady na produkci potravin,“ uvedla prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová. Výborný ale firmy ubezpečil, že systém připraví co nejjednodušší a nařízení se podle něj nesmí promítnou do nákladů ani cen pro zákazníka. Výborný mluvil o nařízení také s premiérem, který mu podle něj přislíbil, že bude hovořit s předsedkyní EK Ursulou von der Leyenovou a pokusí se vysvětlit důvody odkladu.

Mezi lety 1990 a 2020 celosvětově ubylo zhruba 420 milionů hektarů lesů, což odpovídá velikosti EU. V ČR ale k odlesňování nedochází, plocha lesů naopak dlouhodobě roste.

