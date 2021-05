Do roku 2027 by měla spotřeba biopotravin stoupnout na 4 procent, schválila vláda

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | daffodildred / Shutterstock Ekologické zemědělství má podle dokumentu velký potenciál růstu. Hlavní je podle ministerstva zlepšit odbyt biopotravin a usnadnit ekofarmám přístup na trh.

Spotřeba biopotravin v ČR by měla do roku 2027 stoupnout na čtyři procenta celkové spotřeby potravin a nápojů. Plánuje to ministerstvo zemědělství v akčním plánu rozvoje ekologického zemědělství, který schválila vláda. ČTK o tom informovalo ministerstvo. Podle posledního plánu se mělo tří procent dosáhnout již v roce 2016, což se však nepodařilo. Následně se mělo uvedené hodnoty podle plánu dosáhnout do roku 2020. Podle posledních údajů však činila spotřeba biopotravin předloni pouze 1,52 procenta celkové spotřeby potravin a nápojů.

Podle výkonné manažerky PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřiny Urbánkové je plán jako celek kvalitní, bohužel cíle spotřeby biopotravin jsou málo ambiciózní. Svaz podle ní navrhoval do plánu šestiprocentní spotřebu biopotravin v roce 2027, ministerstvo ale podle ní nevzalo tuto připomínku v potaz. V posledních třech letech rostla spotřeba biopotravin o několik desítek procent ročně, pokud bude tento trend pokračovat, bylo by správných právě šest procent v roce 2027, uvedla.

Ministerstvo také chce, aby zemědělské plochy v ekologickém režimu do roku 2027 činily 22 procent celkové výměry. Tento cíl je podle Urbánkové správný, navíc odpovídá evropským strategiím, podle kterých má být do roku 2030 v ekologickém režimu 25 procent ploch. Podle posledních dat jich bylo v ČR 15 procent, jde tak o zvětšení zhruba o polovinu. Navíc by na nich mělo být méně trvalých travních porostů, kterých je v současnosti přes 82 procent. V cílovém roce by mělo být 30 procent ekologických ploch zaplněno ornou půdou, v současnosti jde o 16,7 procenta.

"Ekologické zemědělství a výroba biopotravin mají dlouhodobě vzrůstající trend. Například trh s biopotravinami v roce 2019 vzrostl o 19 procent. Lidé se také víc zajímají o to, v jaké krajině žijí a jaké jídlo jedí. Chceme proto ekologické zemědělství co nejvíce podpořit. V Akčním plánu počítáme i se zajištěním financování výzkumu a poradenství, aby měli zemědělci přístup k nejnovějším poznatkům z ekologického zemědělství," dodal ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

ČR podle materiálu přitom už v současnosti patří mezi 20 zemí světa s největší výměrou půdy v ekologickém zemědělství, v Evropě pak drží sedmé místo. Problémem je ale množství produkovaných potravin z ní. "Celková produkce ekofarem za rok 2019 byla odhadnuta na 7,163 miliardy korun, což představuje zhruba 5,1procentní podíl na celkové zemědělské produkci ČR. Hodnota produkce je tedy třikrát nižší ve srovnání s 15procentním podílem ekologického zemědělství na zemědělské půdě v ČR," uvádí materiál.

Ekologické zemědělství má však podle materiálu velký potenciál růstu. Hlavní je podle ministerstva zlepšit odbyt biopotravin a usnadnit ekofarmám přístup na trh, dále pak budovat domácí trh a zvyšovat osvětu spotřebitelů. "Podle šetření Ústavu zemědělské ekonomiky a informací většina ekofarem částečně nebo zcela prodává svoji produkci do konvence. Pouze desetina farem prodá veškerou svoji produkci jako bio. To, kromě jiného zvyšuje i závislost ekofarem na dotacích," upozorňuje materiál. Do budoucna se počítá se zvyšováním spotřeby ve školách i ve veřejném stravování.

