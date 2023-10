Dohoda o vině a trestu v případu nevhodného chovu zvířat na Chomutovsku nepadla

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Obžalovaní v případu nevhodného chovu krav na Chomutovsku se dnes u Krajského soudu v Ústí nad Labem nedohodli se státním zástupcem na vině a trestu. Odmítli následně prohlásit vinu. Pokračovalo tak hlavní líčení čtením výpovědí. Obžalobě čelí firma se sídlem v Chomutově, její ředitel a jednatel. V případě uznání viny hrozí osobám až desetileté vězení a společnosti její zrušení. Na pastvinách v Krušných horách uhynulo v letech 2021 a 2022 velké množství krav. Ze stavu těl podle obžaloby vyplynulo, že zvířata strádala, trpěla hladem a žízní, nebyla jim poskytnuta veterinární péče ani péče po porodu.

Návrh na uzavření dohody vzešel ze strany obhájce obžalovaného jednatele společnosti Ekochov CMN Františka Horna. Na farmě je nyní 500 krav, vlastník se obává toho, co s nimi bude, pokud soud firmě zakáže činnost. "Chápeme, že se stal problém, to nikdo nezpochybňujeme, ale chtěli jsme se o tom civilizovaně, férově pobavit v rámci mezí daných trestním řádem," uvedl obhájce Radim Obert. "Nejsme nicméně schopni vytvořit návrh dohody, pokud neznáme celý koncept, jak si to představujete," řekl směrem k žalobci. "Nemůžeme jen tak poslat 500 krav na jatka," zdůraznil. Horn při výpovědi u soudu řekl, že o ničem nevěděl a je mu líto toho, co se stalo.

Státní zástupce Tomáš Skála řekl, že nedostal žádný konkrétní návrh ze strany obžalovaných. Obhájce ho požádal, aby kategoricky neuzavíral cestu k dohodě. Soud dal možnost stranám se dohodnout na místě, to se nestalo. Následně obžalovaným soud umožnil prohlásit vinu, čehož nevyužili.

Krajská veterinární správa (KVS) pro Ústecký kraj dostala podnět k možnému týrání zvířat. Po kontrole na místě, kde pracovníci zjistili, že zvířata žijí v nevhodných podmínkách, nemají dostatek krmiva a přístup k vodě a je u nich zanedbaná veterinární péče, se obrátili na Městský úřad v Kadani s návrhem na vydání zvláštního opatření. Cílem bylo podle zaměstnankyně KVS, jejíž výpověď soudce přečetl, zamezit dalšímu úhynu zvířat. Úřad však vyžadoval další podrobnosti. Mezitím KVS uložila firmě několik pokut za porušení veterinárního zákona v řádech stovek tisíců korun.

Horn řekl, že se cítí nevinen, o situaci nevěděl, o zvířata se měl starat Antonín Hajzler. Ten uvedl, že za úhynem většího množství zvířat mohli krkavci, kteří skot napadali. Podle pracovnice KVS rozhodně nemohli smrt většího počtu dobytka způsobit krkavci. Případ se vztahuje k roku 2021 a částečně 2022. Ředitel KVS Daniel Macháček ČTK letos v březnu řekl, že situace v chovu se radikálně změnila, z pohledu veterinárního dozoru je na místě už všechno v pořádku. Firma mimo jiné přišla o status ekofarmy a o státní dotace.

O otřesných podmínkách v chovu informovali lidé organizaci OBRAZ - obránci zvířat. Při posledním jednání v září se konal protest ochránců zvířat před krajským soudem.

Hlavní líčení bude pokračovat v listopadu. Soud předvolá znalce a svědky.

