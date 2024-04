Bonobové nejsou zas tak mírumilovní, jak jsme si mysleli

Karel Zvářal 28.4.2024 06:35

..."šimpanzí samci vyvíjejí sexuálně nátlak na samice a někdy zabíjejí své samčí konkurenty; naproti tomu samci bonobů vykazují méně sexuálního nátlaku a nikdy nebylo zaznamenáno, že by zabili konkurenta".



Myslím, že tohle je (alespoň pro mne) rozhodující kriterium. Dokud se nejedná o zabití, jsou to jen rozmíšky a hádky. Když to srovnám s lidmi: dokud nemusí do akce mordparta, je to ještě "v poho".



Jinak dobrý článek, neb se opět ukazuje, jak rozdílné může být hodnocení (chování) z pohledu různých týmů. Osobně sdílím starší názor, který je upevńován běžným pohledem do nálady skupiny/rodiny šimpanzů. Ten rozdíl je patrný po pár minutách, třebas jen z uvolněné mimiky i méně hlasových projevů (křiku), kterým se vyznačují šimpanzi.

