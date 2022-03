DPP otestuje autobus poháněný vodíkem, pojede na lince číslo 170

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Pražský dopravní podnik (DPP) začne testovat autobus poháněný vodíkem. Jezdit bude od podzimu na lince číslo 170 z Jižního Města na Barrandov. Cílem testu je prověřit technické a provozní parametry. Zároveň tak podnik spolu s magistrátem chtějí rozšířit alternativní způsoby pohonu vozů MHD a zlepšit životní prostředí. Test potrvá minimálně jeden rok. Město podepíše memorandum o testování s DPP a firmami Škoda Electric a Orlen Unipetrol RPA. Vyplývá to z dokumentu, který schválili pražští radní. DPP už několik let zavádí vozy na elektřinu.

Současná vodíková technologie podle dokumentu již po technické stránce umožňuje provoz autobusů na tento pohon. "V rámci dostupných nízkoemisních a bezemisních alternativ se však jedná zatím o nejdražší variantu," píše se v dokumentu schváleném radními.

Pro srovnání - spotřeba paliva na jeden kilometr jízdy vodíkového autobusu vyjde na 30 Kč proti deseti Kč za naftový. Opravy a údržba plus odpisy a pronájem pak vyjdou u vodíkového autobusu rovněž na zhruba dvojnásobek. Při dodržení plánu, kdy by autobus na vodík po Praze najezdil asi 50 000 kilometrů, jsou tak vícenáklady proti naftovému autobusu zhruba o 1,95 milionu Kč vyšší.

Linka 170 byla vybrána mimo jiné kvůli své délce zhruba 40 kilometrů, kopcovitému profilu nebo blízkosti připravované první veřejné vodíkové plnicí stanice v Praze v ulici K Barrandovu. Vůz by měl vyjíždět z garáži Kačerov.

Spolupráci na testování v pražské MHD podle materiálu předběžně přislíbily zmíněné společnosti - Orlen Unipetrol RPA chystá provozovat vodíkovou plnicí stanici na Barrandově a Škoda Electric by dodala testovací autobus. S oběma firmami magistrát a DPP podepíší memorandum.

DPP letos v polovině ledna zahájil provoz prvního elektrobusu Škoda E'City 36 BB, který vyjel ze zastávky Želivského na lince 213. Vůz průběžně obsluhuje také linku číslo 154 a 124. Dalších 13 vozů by mělo vyjet na konci února. Na začátku ledna začala stavba trolejbusové trati z Palmovky přes Prosek a Letňany do Čakovic. Stavba by měla trvat asi deset měsíců. Po nové trati bude jezdit trolejbusová linka číslo 58, která nahradí autobusovou linku 140.

