Pražský dopravní podnik spolu s vědci testuje nové směsi trávy s nižší spotřebou vody

Vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a z dalších organizací spolu s Dopravním podnikem hlavního města (DPP) na tramvajové trati v pražské Bělohorské ulici testují nové směsi travin. Cílem projektu Genofondy pro město je najít směs, která bude méně náročná na údržbu a spotřebu vody. Nyní DPP stojí zavlažování zatravněných tratí o ploše 111 000 metrů čtverečních asi 1,5 milionu korun ročně, sdělil člen představenstva DPP a technický ředitel Jan Šurovský.

Od 11. listopadu jsou travní koberce v úseku mezi zastávkami Drinopol a U Kaštanu. "Pokud by se v rámci společného výzkumného projektu podařilo úspěšně otestovat a vyvinout travní směsi skutečně odolné vůči extrémním podmínkám, zejména suchu, znamenalo by to pro nás nejen výrazné snížení spotřeby vody a nákladů na jejich údržbu, ale v konečném důsledku by na 100 procent splňovaly všechny městotvorné a environmentální vlastnosti, které se od nich očekávají," uvedl Šurovský.

Traviny, jeteloviny a další rostliny použité v zelených kobercích v Bělohorské ulici pochází podle koordinátora projektu Vojtěcha Holubce z odolných rostlin, které výzkumníci nasbírali na extrémních lokalitách v Česku. U zastávek Drinopol a U Kaštanu budou vědci testovat varianty koberců pro slunná i stinná stanoviště.

V Praze je podle Šurovského zhruba 16 kilometrů tramvajových tratí se zatravněným svrškem. Za zavlažování vydá DPP zhruba 1,5 milionu korun ročně. Pokud by byly travní pásy ve stávajících směsích na všech úsecích tramvajových tratí, stálo by zalévání DPP ročně asi šest milionů korun.

Dopravní podnik hlavního města je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v Česku. Obsluhuje 142 autobusových linek, jednu trolejbusovou linku, 25 denních a devět nočních tramvajových linek a tři linky metra. Jediným akcionářem je Praha.

