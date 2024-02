Dva kilometry od nejsevernějšího bodu ČR vznikla útulna pro turisty

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zhruba dva kilometry od nejsevernějšího bodu České republiky v katastru Lobendavy na Děčínsku nedávno Lesy ČR dokončily útulnu pro turisty. Další obdobné stavby státní podnik chystá. Přístřešek s pódiem slouží výletníkům, kteří si potřebují po dlouhé cestě odpočinout nebo se skrýt před nepřízní počasí. V dřevěném 'áčku' zastřešeném plechovými šablonami je stůl s lavicemi, vyspí se tam až čtyři lidé, řekla mluvčí firmy Eva Jouklová.

"Útulna je taková malá dřevěná chatka, ve které si může turista třeba jen na chvíli při nepříznivém počasí nebo při únavě odpočinout nebo v ní přespat," uvedla Jouklová. Na různých místech po celé republice by letos mělo vzniknout dalších 19 útulen, které budou v blízkosti dálkových tuzemských turistických tras, jako je Via Czechia nebo Stezka Českem. V rozpočtu na to mají Lesy ČR vyčleněné asi čtyři miliony korun. Jouklová podotkla, že by náklady stavby jedné chatky neměly přesáhnout 200 000 korun.

Druhá útulna se dokončuje pod Klínovcem, kde zbývá udělat střechu a dřevěné pódium na spaní, uvedla mluvčí. Kromě toho, aby se přístřešky nacházely na dálkových trasách, musí být i v blízkosti přírodního zdroje vody. "Měla by (útulna) stát pokud možno v rovinatém terénu a v odlehlých místech, kde není možné využít komerční ubytování," doplnila Jouklová. Dodala, že útulny jsou projektované prakticky a tak, aby se maximálně využila celá jejich plocha. V následujících letech bude podnik v jejich výstavbě pokračovat na dalších místech.

