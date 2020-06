Dva nosorožci ze Dvora Králové již žijí ve Rwandě samostatně

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | alcuin / Flickr.com Ve Rwandě byli nosorožci v souvislosti s občanskou válkou v polovině 90. let minulého století a po ní zcela vyhubeni.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Dva z pěti vzácných nosorožců černých, kteří byli loni v červnu převezeni ze ZOO Dvůr Králové nad Labem do středoafrické Rwandy, už žijí v tamní rezervaci Akagera zcela samostatně. Další dva nosorožci jsou k samostatnému životu v Africe na dobré cestě. Pátý nosorožec, samec Manny, v únoru ve Rwandě uhynul. Patrně nezvládl aklimatizaci, což vedlo k jeho podvýživě, řekl vedoucí mezinárodních projektů dvorské zoo Jan Stejskal. Ve Rwandě mají zvířata podpořit populaci nosorožců vyhubenou v minulosti a přinést do ní genetickou pestrost.

Zcela se již osamostatnili a žijí divoce samice Jasiri a samec Mandela. "Obě zvířata tráví čas spolu, živí se už zcela přírodním okusem a jsou ve velmi dobré kondici. Velmi dobrá je situace i u další dvojice, kterou tvoří samice Jasmína a Olmoti. I ony se drží pospolu, živí se hlavně přírodním okusem a v případě potřeby jsou přikrmovány granulemi a senem," uvedl Stejskal.

Vypouštění nosorožců do volné přírody bylo postupné. Pomalu přecházeli na místní přirozenou vegetaci a postupně si zvykali na stále větší výběhy, až byli před koncem loňského roku vypuštěni do volného prostoru o rozloze přibližně 2500 hektarů. "Stále je ale monitoruje tým specializovaných rangerů. Pro sledování mají nosorožci v rozích vysílačky," uvedla zoo.

U samce Mannyho pitva ani výsledky histopatologického vyšetření neukázaly jednoznačnou příčinu jeho úhynu. "Ale naznačují, že měl potíže se zvládnutím aklimatizace, což vedlo k podvýživě. Navzdory tomu, že mu byla poskytována péče a měl stejné podmínky jako ostatní čtyři nosorožci, kterým se v jejich novém prostředí daří," uvedl Stejskal.

Loňský transport nosorožců, který se odehrál kamiony a letecky, byl dosud největším přesunem nosorožců z Evropy do Afriky. Tři nosorožci byli ze dvorské zoo, další dva ze zoo Flamingo Land ve Velké Británii a z dánské zoo Ree Park Safari. Ve Dvoře Králové se pětice na cestu připravovala od podzimu 2018.

Všichni nosorožci přesunutí do Afriky jsou takzvaného východního poddruhu, jehož ve volné přírodě žije odhadem posledních několik set jedinců. Všech nosorožců černých v přírodě zbývá kolem 5000. Všech pět zvířat bylo darem rwandské vládě.

Ve Rwandě byli nosorožci v souvislosti s občanskou válkou v polovině 90. let minulého století a po ní zcela vyhubeni. Do jižní části parku Akagera byla v roce 2017 převezena skupina 18 nosorožců dvourohých východního poddruhu z Jihoafrické republiky. Dosud se rozrostla o několik mláďat. Zvířata z Evropy by se s nosorožci z JAR mohla v budoucnu pářit. V prvním období by se nosorožci dopravení ze Dvora Králové mohli pářit mezi sebou.

reklama