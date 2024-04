Marcel Kolaja: Konec zbytečnému utrácení i odpadu. Europarlament schválil pravidla pro udržitelnější spotřebu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Andrey_Popov / Shutterstock Musí to jít opravit.

Tři roky starý mobil pořád funguje. Má jen trochu nakřáplý displej a baterie už vydrží pouze pár hodin. Oprava by ale vyšla dráž než si koupit nový model. A tak produkt, který by mohl ještě roky sloužit, putuje na skládku. To je dnes obvyklý scénář. Rozbitý telefon si totiž nechá opravit pouze jeden z deseti lidí, zbytek si raději koupí nový. Podle čeho se rozhodujeme – a do jaké míry jsou tyto volby skutečně naše?Evropané dnes kvůli zbytečnému vyhazování zboží přichází až o 12 miliard euro ročně, tedy asi 303 miliard korun. Zbytečně pak vzniká asi 35 milionů tun odpadu. Jinými slovy: spotřebitelé tratí, planeta trpí a výrobci spokojeně prodávají. Právě výrobci tady drží největší díl zodpovědnosti. Řada z nich své produkty navrhuje tak, aby dlouho nevydržely a oprava byla nevýhodná nebo dokonce nemožná.

V reakci na to jsme tento týden v Europarlamentu přijali dvojici legislativ: směrnici o ekodesignu a takzvané právo na opravu. Ekodesign má zajistit udržitelnou podobu výrobků, právo na opravu zase možnost nezanevřít na něj po první závadě.

Nová pravidla o udržitelném designu obsahují například zákaz takzvaných kazítek. Jde o vlastnosti výrobku, které záměrně zkracují jeho životnost. Předmět v lepším případě začne fungovat hůř, v horším fungovat přestane. Kromě toho se legislativa zasadí i o lepší informovanost spotřebitelů. Takzvané „digitální pasy“ budou u vybraných typů výrobků informovat o původu různých součástek a možnostech recyklace. Vzhledem k tomu, že v Česku až 40 procent elektroodpadu skončí na skládce, pomáhají tato opatření jak zákazníkovi, tak naší přírodě.

Zbytečnému vyhazování předchází i druhá z legislativ, známá jako právo na opravu. Ta má zajistit snazší a dostupnější opravy, a to nejen u mobilů nebo tabletů, ale také třeba praček, sušiček, myček nebo baterií do elektrokol. Výrobce bude muset zajistit dostupnost náhradních dílů a nabízet opravu. Dostupnosti oprav přispěje i podpora malých a nezávislých opravářství.

Za zmínku stojí ještě jedno z opatření, které společně tvoří významný krok směrem k cirkulární ekonomice. Jedná se o zákaz vyhazování vybraných kategorií neprodaného zboží. Nejkřiklavější jsou asi čísla z odvětví rychlé módy – každou sekundu skončí na skládce jeden kamion plný oblečení. To dá dohromady až 92 milionů tun odpadu ročně. A to jen proto, aby kousky ze straší kolekce nesnížily cenu těch nových. Problém textilního průmyslu je přitom mnohem širší. Celkově vypouští asi 10 procent všech emisí skleníkových plynů a pro výrobu jedněch kalhot spotřebují stejně vody, jako průměrný Pražan za 67 dní.

Planetu máme jen jednu, ale chováme se, jako bychom jich měli aspoň deset. Přijaté legislativy jsou dalším krokem k tomu to změnit.

