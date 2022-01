Marcel Kolaja: Převoz hospodářských zvířat v mrazu nebo horku? Pravidla jsou zastaralá a chybí kontroly

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Animal Welfare Foundation Kamion se skotem vyjel z České republiky 18. července 2018. Od soboty 21. července 2018 stál na hranici mezi EU a Tureckem.

Piráti v Evropském parlamentu podpoří zprávu, která volá po aktualizaci pravidel pro převoz zvířat. Stávající pravidla jsou totiž stará sedmnáct let a podle pirátských europoslanců nedostačující. Požadujeme, aby zvířata byla převážena pouze v teplotách od +5 ºC do +30 ºC, a to maximálně osm hodin v kuse.Je prokázáno, že k porušování stávajících pravidel dochází. V Evropě totiž chybí fungující systém kontrol. Nesmíme přece dopustit, aby se v dnešní době zvířata převážela v mrazu, nebo naopak v neúprosném horku. A to třeba ještě deset hodin v kuse a bez vody.

Nově by u nakládání i vykládání zvířat měl být přítomen také veterinář. Europoslanci chtějí do nového nařízení zahrnout rovněž pravidla pro domácí mazlíčky nebo převoz ryb.

Chceme také zakázat vývoz zvířat do třetích zemí, které nesplňují evropské standardy. Je naprosto neakceptovatelné, aby například desítky českých krav trpěly v rozpáleném kamionu jen protože cestují do Turecka. Chci připomenout reálný případ z roku 2018, kdy podle neziskové organizace Společnost pro zvířata strávilo 57 krav celkem 10 dní v kamionu.

O zprávě budou europoslanci hlasovat dnes odpoledne. Navrhovanými doporučeními se pak bude zabývat Evropská komise.

