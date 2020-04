Dvě klisny divokých koní odjely do Německa. Pomůže to záchraně milovické rezervace

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Michal Köpping / Michal Köpping / Česká krajina Klisna z rezervace v Milovicích.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Dvě klisny divokých koní z rezervace velkých kopytníků ve středočeských Milovicích včera odjely do německého zooparku v Sababurgu. Ten již řadu let provozuje nejznámější německý chov divokých koní z Exmooru. Zvířata tam mají velký, prostorný výběh, který využívají společně se zubry. Milovické klisny se k nim připojily v sobotu odpoledne.„Výsledky výzkumů a pozorování ze Sababurgu jsme využívali při přípravě naší rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Citujeme je i ve studiích, které jsme publikovali o divokých koních a pastvě velkých býložravců. Jsme velmi rádi, že přírůstky z naší rezervace zamířily právě do tohoto známého a prestižního chovu,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

Ve své době byl Sababurg jediným zařízením na světě, kde chovali divoké koně společně s jinými velkými kopytníky. Světové prvenství pak v roce 2015 převzala právě rezervace v Milovicích, která se stala první na světě, kde žijí všichni tři klíčoví kopytníci Evropy, tedy divocí koně, zubři a zpětně šlechtění pratuři.

Dnešní transport ještě více posílil mezinárodní význam rezervace. „Je důležité, že jsme začali vozit přírůstky narozené v našich chovech do zahraničí. Již v minulých letech jsme sice založili z našich odrostlých mláďat několik nových chovů v České republice, ale právě zapojení našich zvířat do zahraničních chovů přispívá k potřebnému toku genů. Je to další, vlastně nejvyšší stádium chovu těchto vzácných kopytníků. Tím, že se naše zvířata budou účastnit v zahraničí reprodukce, stala se česká populace exmoorských koní definitivně součástí populace celoevropské,“ uvedl Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.

Německý zoopark přijetím dvou zvířat navíc pomohl se získáním času na záchranu rezervace ve středočeských Milovicích. Její dokončení se kvůli byrokratickým a administrativním průtahům opozdilo o několik let. Ochranáři přitom již v říjnu roku 2015 upozorňovali, že dokončení rezervace začíná nabírat nebezpečné zpoždění.

V současnosti ochranáři pořádají sbírku na dokončení rezervace. Veřejnost může posílat finanční podporu na sbírkový účet 2100540679/2010 nebo dárcovskou zprávu ve tvaru DMS KRAJINA 90, DMS KRAJINA 60 nebo DMS KRAJINA 90 na číslo 87 777.

Divocí koně přišli do bývalého vojenského prostoru Milovice v lednu roku 2015. Od té doby se jim, ale i zubrům a zpětně šlechtěným praturům, postupně daří uzdravovat místní krajinu a zachraňovat v těchto místech před vymizením řadu ohrožených živočichů a rostlin. Vznik rezervace se stal na několik let světově nejsledovanějším českým projektem, o kterém opakovaně psala média na pěti kontinentech.

Dnešní transport do Německa nebyl první cestou milovických odchovanců do zahraničí. Před několik týdny odjel zubří býk Turbulent Knight, jehož jméno pomáhali vybrat studenti z vídeňské střední školy, do nizozemského Národního parku Zuid Kennemerland.

reklama