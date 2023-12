E15: Kolínská Toyota by mohla vyrábět menší elektromobily s dojezdem do 100 km

Foto | Christina Telep / Christina Telep / Unsplash

V kolínské automobilce Toyota Motor Manufacturing Czech Republic by se mohly začít vyrábět menší cenově dostupné elektromobily. Toyota chce v Evropě zrychlit výrobu elektromobilů, uvedl pro magazín Nikkei Asia šéf evropské divize automobilky Jošihiro Nakata. V Kolíně, který je jedním ze tří evropských závodů japonské automobilky, by se mohla vyrábět elektrická auta s dojezdem do 100 kilometrů zhruba za 400 000 korun, napsal server

"Dokážu si představit, že by se ceny takto zaměřených elektromobilů mohly pohybovat od 390 000 korun do 420 000. Taková produkce by zapadala do rozvoje elektromobility v Kolíně, dávalo by to smysl," řekl E15 generální ředitel Toyoty pro Česko Martin Peleška. Vedení automobilky by mělo rozhodnout v příštích měsících.

Toyota letos od ledna do října v Evropě prodala 20 000 elektromobilů, což představuje jednoprocentní podíl, uvedl server E15. "Automobilka nově cílí na dvacetiprocentní podíl elektromobilů na svých celkových prodejích v Evropě už pro rok 2026. Po celém světě chce v témže roce prodat 1,5 milionu elektromobilů," uvedl server. Toyota plánuje uvést na trh šest nových e-modelů. Ve kterém závodě by se měly vyrábět, zatím není jasné.

Kolínská automobilka produkuje zhruba 1000 aut denně. Loni navýšila po dvou slabších letech produkci zhruba o čtvrtinu, vyrobila přes 202 000 vozů modelů Yaris a Aygo, část s hybridním pohonem. Toyota zaměstnává v Kolíně přes 3500 lidí v třísměnném provozu. Letos výrobu značně omezily dvě neplánované odstávky v únoru a na přelomu srpna a září, důvodem byl nedostatek dílů.

