Evropská komise představí strategii, jak má EU čelit nedostatku ruského plynu

Pavel Hanzl 20.7.2022 16:10

Zajímavá strategie by byla (to ale Rus nevymyslí), kdyby najednou všechen plyn nahrnul do Evropy a tím by srazil cenu na minimum. A spolíhal na to, že se Evropané vymastí na své nové dodavatele a budou brát zase od Putina. Tím by je totálně naštvali a pak by to celé zase zablokoval.

Jenže to je na něho moc složité a hlavně by to neprošlo. Evropan neuvažuje jako Rus.

Odpovědět