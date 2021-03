Ekologické organizace vyzvaly šéfa ČIŽP, aby odstoupil. Podle nich selhal při vyšetřování otravy Bečvy

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Jako další manažerské selhání Geusse pak ekoaktivisté označili listopadový odchod inspektorů oddělení CITES.

Ekologické organizace požadují odstoupení ředitele České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Erika Geusse. Uvedli to v otevřeném dopisu adresovaném přímo Geussovi, který má ČTK k dispozici. Důvodem je údajné selhání při vyšetřování zářijové otravy Bečvy i loňský hromadný odchod inspektorů oddělení CITES. Za dopisem stojí asociace ekologických organizací Zelený kruh . Vyjádření inspekce ČTK shání.

V počátku dopisu signatáři uvedli, že ač od havárie uběhlo půl roku, nejsou dosud známi viníci, ani "jednoznačné kroky", které ČIŽP k jejich vypátrání a usvědčení podnikla.

Autoři pak zmínili pochybnosti o kvalitě práce inspektorů a inspektorek při vyšetřování havárie. Odkázali také na vyjádření chemika Ivana Holoubka. Odborník už dříve v pořadu Reportéři ČT uvedl, že například doběr vzorků u chemičky DEZA bylo proveden až čtyři dny po havárii.

Dopis také odkazuje na vyjádření znalce v oblasti enviromentálního práva Petra Svobody. Podle něj by informace o odebraných vzorcích měly být veřejné a ČIŽP se chová netransparentně. Podle dopisu ČIŽP selhává jak ve vyšetřování, tak v komunikaci s veřejností.

Jako další manažerské selhání Geusse pak ekoaktivisté označili listopadový odchod inspektorů oddělení CITES. Tým, který v minulosti odhalil řadu případů pašování ohrožených rostlin a živočichů, ho odůvodnil špatnou atmosférou na pracovišti a chováním vůči podřízeným. Šéf ČIŽP Erik Geuss tehdy v reakci uvedl, že měl k práci týmu výhrady, blíže je ale neupřesnil. Podle ekologů rozpadem původního týmu CITES byla ohrožena letitá spolupráce v boji proti nelegálnímu obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin.

V závěru dopisu tak signatáři Geusse vyzvali, aby přijal zodpovědnost za nevyřešenou kauzu havárie na Bečvě a rozpad oddělení CITES a z pozice ředitele ČIŽP odstoupil.

Ekologická havárie zasáhla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

Znalec Jiří Klicpera, který má na starost vypracování posudku, opakovaně požádal o delší lhůtu. Není jasné, kdy posudek dokončí. Podle kritiků z řad opozice, ekologů i rybářů se policejní vyšetřování neúměrně protahuje. Kritice čelí i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Poslanecká sněmovna by měla, zřejmě dnes odpoledne, pokračovat v debatě o zřízení vyšetřovací komise k havárii. Odpůrci komise dříve argumentovali zejména tím, že by zasahovala do dosud neukončeného vyšetřování a že by její činnost nic nepřinesla.

K odvolání Geusse už v lednu ministra Brabce vyzvali zastupitelé Valašského Meziříčí.

