Ekonomické důsledky změny klimatu: makroekonomické škody jsou zřejmě šest krát vyšší než se předpokládalo

Radek Čuda 14.5.2024 15:42

Já tedy nevím, ale ...



"Období 2011–2020 bylo nejteplejším desetiletím v zaznamenané historii. Průměrná celosvětová teplota v roce 2019 byla 1,1 °C nad úrovní před průmyslovou revolucí. Globální oteplování vyvolané člověkem v současné době roste tempem 0,2 °C za desetiletí."



https://climate.ec.europa.eu/climate-change/causes-climate-change_cs



To je cca ten v článku uváděný 1 stupeň, tedy prý -12% HDP. A ve skutečnosti za to období vzrostl HDP o kolik? Bez nějakého velkého hloubaní lze směla říci, že ale kua o hodně.



Viz. graf ... https://climate.ec.europa.eu/climate-change/causes-climate-change_cs



A stejně tak tomu bude i v budoucnu, kdy by teplota měla o ten jeden stupeň vzrůst za 50 let. A kolik tam může vzrůst celkový HDP za to půlstoletí?



Plus v článku zcela chybí jak by vývoj HDP ovlivnilo ten nárůst teplot snížit třeba "jen" na polovinu ... o zastavení ani nemluvě.

