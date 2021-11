Ekvádor rozšíří rezervaci kolem Galapážských ostrovů, výměnou žádá snížení dluhu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Pedro Szekely / Flickr.com Kolem Galapág úřady vyhlásily od roku 1986 rezervaci, která před letošním rozšířením dosahuje rozlohy 133 000 kilometrů čtverečních.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekvádor výrazně rozšíří námořní rezervaci kolem Galapážských ostrovů. Na klimatické konferenci COP26 v Glasgow to oznámil ekvádorský prezident Guillermo Lasso. Výměnou za to ale žádá smazání části zahraničního dluhu své země, uvedla agentura EFE. Podle ekvádorské vlády může jít o největší operaci tohoto druhu na světě.

Nová rezervace bude mít rozlohu 60 000 kilometrů čtverečních. V polovině chráněných vod bude zcela zakázán rybolov a související aktivity, ve druhé polovině pak bude rybolov výrazně omezen. Podle ekvádorského prezidenta byla změna důkladně projednána s místními rybáři.

"Rybářské odvětví pochopilo, že to bude mít přínos i pro něj," uvedl prezident. Ustanovení nové rezervace podle prezidenta pomůže regeneraci mořských ekosystémů a zlepší situaci i ve vodách, které nejsou chráněné a kde je možné rybařit.

Za vyhlášení nové rezervace Ekvádor žádá odpis části svého zahraničního dluhu. Výnosy z této operace, která by podle ekvádorského prezidenta mohla být největší na světě, země slibuje investovat do ekologických opatření na souostroví. Peníze by dostalo ministerstvo životního prostředí.

Takzvané finanční operace výměny dluhu za přírodu (debt-for-nature swap) využívají čím dál častěji chudší země, aby získaly prostředky na ochranu životního prostředí. Země se snaží vyjednat snížení svého zahraničního dluhu výměnou za dodržení ekologických závazků či zavedení opatření na ochranu přírody.

Kolem Galapág úřady vyhlásily od roku 1986 rezervaci, která před letošním rozšířením dosahuje rozlohy 133 000 kilometrů čtverečních. Vody kolem souostroví obsahují velkou rozmanitost mořských a obojživelných živočichů.

Galapágy tvoří 234 ostrovů, zátok a skalisek. Souostroví, které se nachází zhruba 900 kilometrů západně od Ekvádoru, je od roku 1978 díky své unikátní fauně a flóře na seznamu světového přírodního dědictví UNESCO. V místních vodách žije řada mořských živočichů, které nelze nalézt nikde jinde.

V 19. století tyto ostrovy inspirovaly britského přírodovědce Charlese Darwina při formulování evoluční teorie přirozeného výběru druhů. Obydlené mohou být pouze čtyři ostrovy, na kterých žije zhruba 30.000 lidí.

reklama