Elektromobily by mohly v Norsku do roku 2026 vytlačit z vrcholu diesely

V Norsku, které je průkopníkem v odklonu od automobilů se spalovacími motory, se mohou elektromobily stát do roku 2026 největší kategorií osobních vozidel. Do roku 2030 budou tvořit více než polovinu všech automobilů. S odvoláním na vydanou prognózu norské silniční federace (OFV) o tom informovala agentura Bloomberg. V severské zemi už čtvrtinu vozů pohání baterie a letos by podle OFV měly v počtu předstihnout vozy na benzin.

Posun k elektromobilům v Norsku je částečně způsoben štědrými pobídkami země. Norsko má 5,5 milionu obyvatel a chce se stát první zemí, která ukončí prodej nových benzinových a naftových aut, a to do roku 2025. Devět z deseti nově prodaných vozů na počátku letošního roku byly bateriové elektromobily.

Podle zmiňované prognózy mohou elektromobily do roku 2026 dosáhnout 36procentního podílu na celkovém trhu, tedy něco přes jeden milion aut. V tom případě by počtem překonaly dieselové (31 procent) i benzinové automobily (21 procent). Do roku 2030 budou elektromobily tvořit více než polovinu automobilů na norských silnicích, přičemž jen 24 procent vozů bude jezdit na naftu a 15 procent na benzin.

Federace OFV dále odhaduje, že v roce 2026 budou mít hybridní auta na trhu asi 12procentní podíl, který do roku 2030 klesne na přibližně devět procent.

Pokud by norský případ následovalo více zemí, celosvětová poptávka po ropě by mohla dosáhnout vrcholu dříve, než se předpokládalo. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) vidí nyní vrchol poptávky před rokem 2030 a automobily a dodávky se mají na poptávce po ropě podílet více než 25 procenty.

