Evropská komise (EK) požádá členské země Evropské unie, aby aktivovaly postup nouzové synchronizace k propojení energetické sítě EU s ukrajinskou sítí. Eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová to hodlá učinit na dnešním mimořádném zasedání unijních ministrů energetiky, kteří proberou dopady ruské invaze na vývoj energetického trhu."Očekávám, že ministři podpoří nouzovou synchronizaci ukrajinské energetické sítě s evropskou co nejdříve, jak to bude možné," řekla Simsonová novinářům při příchodu na jednání. Za současné situace je to podle ní jediný možný postup.

K návrhu se před ministerskou schůzkou vyslovili kladně zástupci řady vlád včetně Německa či Francie. Podle francouzské ministryně Barbary Pompiliové je vedle pomoci Ukrajině pro EU důležité zajistit odolnost evropských zásob plynu či ropy před případným výpadkem dodávek z Ruska.

"V krátkodobém horizontu není důvod k obavám, zásoby jsou na evropské úrovni dostatečné," prohlásila francouzská ministryně, jejíž země v současnosti ministerská zasedání vede. Ministři by se podle ní měli zabývat tématem snižování závislosti na Rusku v delším výhledu směrem k příští zimě. EU dováží zhruba 40 procent plynu z Ruska a dlouhodobě hovoří o tom, že by tento poměr chtěla snížit.

Ukrajina už dříve zahájila testování své elektrické sítě s cílem propojit ji s evropskou sítí a odpojit se od sítě napojené na Bělorusko a další bývalé sovětské republiky. V sobotu ukrajinský ministr energetiky oznámil, že po dokončení testování již Ukrajina svou síť k té běloruské nepřipojí.

