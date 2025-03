Luxusní sedmnáctimetrové čapí hnízdo v Hranicích má již prvního nájemníka

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Luxusní sedmnáctimetrové čapí hnízdo v Hranicích na Přerovsku, které z ocelových plátů vytvořil sochař Jan Dostál, má už prvního nájemníka. Na vrcholu plastiky se uhnízdil dlouho očekávaný čáp v sobotu. Od té doby tak sedí na hlavě svého dvojníka, rozměrné sochy čápa o hmotnosti 15 tun. Díky jeho příletu si oddechli hlavně majitelé sochy, která nahradila jeho původní hnízdiště v podobě železobetonového sloupu. Čáp je totiž symbolem Hranic, přilétá tam každoročně už více než sto let."Bylo to obrovské napětí, spadl mi obrovský kámen ze srdce. Povedlo se to, všichni, kteří se na tom podíleli, jsou šťastní, že se to podařilo a nejsme černými ovcemi v Hranicích. Takže jsme si v sobotu na to otevřeli láhev," řekl dnes ČTK hranický podnikatel a investor díla Jaroslav Boráň. Podotkl, že hnízdění čápů má v Hranicích více než staletou tradici, a příletem čápa na nové hnízdiště se tak v ní i nadále pokračuje. "Přejeme mu, aby se mu tam líbilo a aby měl hodně potomků," doplnil Jaroslav Boráň.

Skulptura, na jejímž vrcholku je hnízdo umístěno, nahradila u třídy Československé armády původní hnízdo umístěné na železobetonovém sloupku. Důvodem pro toto stěhování je připravovaná výstavba parkovacího domu soukromým investorem. Poloha i výška nového hnízda byla konzultována s ornitology tak, aby se přehnízdění odehrálo bez problémů. Nové čapí sídlo je svařeno z cortenových plechů, váží přibližně 15 tun a měří téměř 17 metrů, svou výškou tak původní čapí bydliště podstatně převyšuje.

Olomoucký sochař Jan Dostál, mimo jiné tvůrce plastiky Mrak, jež byla ozdobou českého pavilonu Expo 2020 v Dubaji, nazval skulpturu Čáp pro čápa. "Celé dílo jsme probírali s ornitology tak, aby bylo pro čápa bezpečné, aby se nikde nenapíchl a aby se mu tam líbilo. Právě ornitologové uvedli, že v daném místě musí mít socha výšku 17 metrů," řekl v lednu ČTK sochař. Doplnil, že cílem bylo vytvořit něco naprosto unikátního, výsledkem je socha kovového čápa, na jehož hlavě sedí čáp živý.

Celé dílo přitom označil za superrychlý projekt, protože podobné skulptury běžně vytváří 12 až 14 měsíců. Tentokrát byl však sochař limitován přírodou, přílet čápa se odložit nedá. Celou realizaci od návrhu tak musel zvládnout za čtyři měsíce, vypořádat se přitom musel i se statikou, neboť plastika ztvárňující čápa musela stát na subtilních nohách. Socha v hodnotě zhruba tří milionů korun má betonové základy hluboké 1,5 metru.

Čáp je jarním symbolem Hranic léta. Za sebou má přitom již třetí změnu bydliště, předchozí desetimetrový železobetonový sloup se speciální konstrukcí, kterou mu nechalo vyrobit město, totiž nahradil chátrající komín bývalé továrny.

