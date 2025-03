Matěj Pomahač: Zelená dohoda vs bezpečnost je falešné dilema aneb kdo je tu vlastně ruský agent?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

„Je třeba ukončit Green Deal a začít zbrojit.“ Premiér Petr Fiala toto volání, podle kterého emisní povolenky zdražují evropskou výrobu zbraní, převzal od ekonoma Lukáše Kovandy – který obhájce Zelené dohody rovnou označil za podporovatele Ruska.Logika „ukončovačů Green Dealu“ však trpí celou řadou slepých míst a může naši závislost na fosilních zdrojích včetně těch ruských naopak zvýšit – a to na úkor ochrany přírody, modernizace hospodářství i zájmů obyvatel naší země.

Odmítáním Zelené dohody premiér Fiala vlastně říká, že bychom měli šetřit peníze na investice do bezpečnosti a místo obnovitelných zdrojů nakupovat více fosilních paliv. Zcela opomíjí fakt, že donedávna do České republiky proudila ruská ropa, za niž Kreml inkasoval každý měsíc 1,7 miliardy korun, za které financoval svou válku na Ukrajině. O pokračujícím dovozu ruského plynu do Evropy nemluvě.

Premiérovi také nedochází, že bychom odstoupením od Zelené dohody přišli o prostředky nezbytné k modernizaci našeho hospodářství a podpoře domácností při snižování nákladů na energie. Moderní ekonomika s účinnějšími technologiemi znamená vyšší konkurenceschopnost, zatímco zpátečnické Fialovo volání povede jen k tomu, že se staneme skanzenem s ekonomikou neschopnou generovat potřebné zdroje na obranu či udržení sociálního smíru a odolnosti.

Praktický přínos Zelené dohody se již nyní projevuje v energetice. Evropa nemá velká naleziště plynu, ropy ani uranu a jedinou cestou k bezpečné a levné energetice je proto rozvoj obnovitelných zdrojů, nižší spotřeba a vyšší energetická efektivita. Úložiště energie a chytře fungující sítě zajistí stabilizaci sítě levněji než zastaralé kotle uhelných elektráren.

Zelená dohoda také znamená lepší ochranu krajiny, půdy či pitné vody, která je stále více postižena znečištěním. Máme snad za zrušení Zelené dohody, po němž volá premiér Fiala, platit tím, že budeme pít nekvalitní či zdraví ohrožující vodu?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | The Greens/EFA

Dalším příkladem je výroba automobilů. Zatímco ekonom Kovanda vykresluje Zelenou dohodu jako zhoubu, evropské automobilky dohánějí skluz v náskoku svých amerických a asijských konkurentů vyrábějících kvalitní elektromobily. Česká Škoda Auto zažila mimořádně úspěšný rok 2023 – zvýšila prodeje meziročně o 18,5 % a dosáhla rekordního obratu 26,5 miliardy eur. Výrazně rostl právě podíl hybridních a elektrických vozů.

Podle studie iniciativy Druhá ekonomická transformace má Česko výrazný potenciál v odvětvích zeleného průmyslu, jako jsou železniční doprava, výroba izolačních materiálů pro stavebnictví, tepelná čerpadla, bateriová úložiště, výroba a recyklace solárních panelů, energeticky úsporné spotřebiče nebo technologie pro řízení spotřeby energie.

Řadě aktérů by odstoupení od Green Dealu pomohlo. Těžařům uhlí a provozovatelům elektráren, chemičkám vyrábějícím z ruského plynu hnojiva či továrnám těžícím z levné práce. Ti dnes ve velkém kontrolují média a sponzorují politické strany, a premiér Fiala s ekonomem Kovandou tak svým voláním po odstoupení od Zelené dohody reprezentují jejich zájmy.

Ukrajinský prezident Zelenskyj před třemi roky jasně podpořil Zelenou dohodu pro Evropu těmito slovy: „Ruská agrese je též agresí proti samotným základům evropského způsobu života. Proto je také zásadním argumentem pro zrychlení zelené transformace a přechodu Evropy na obnovitelné zdroje.“

Čerstvá zpráva polské vojenské kontrarozvědky zcela jasně říká, že vládní i nevládní aktéři z Ruska „investovali“ v Polsku každoročně čtyři miliardy dolarů na dezinformační kampaně, které měly podkopat důvěru Poláků v demokratický systém, a to včetně zpochybňování klimatické vědy a cílů Zelené dohody.

Jsou to tedy především kritici Zelené dohody, kteří vědomě či nevědomě slouží jako agenti ruských zájmů.

reklama