Eurokomisař Schmit varoval před růstem energetické chudoby v Evropě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lisa S. / Shutterstock Evropská odborová konfederace (ETUC) minulý měsíc vyjádřila obavy, že více než 2,7 milionu lidí v Evropě si nemůže dovolit dostatečné vytápění svého bydlení, přestože má práci.

Evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit varoval, že prudký vzestup cen zemního plynu a elektřiny by mohl vést k růstu energetické chudoby v Evropě. Podle Schmita se již v Evropě s energetickou chudobou potýkají miliony lidí a "tento počet by se mohl ještě zvýšit", napsala agentura DPA.

Evropská komise podle Schmita sice může členským zemím Evropské unie pomoci omezit dopady nynějších vysokých cen energie na domácnosti, ale je především na vládách jednotlivých zemí, aby tuto situaci řešily.

Evropská komise ve čtvrtek představila návrhy, jak zmírnit dopady rychlého růstu cen energie. Země EU podle ní mohou tento problém řešit finanční podporou či daňovými úlevami pro nejvíce zasažené obyvatele. Úplné zrušení daně z přidané hodnoty (DPH) na elektřinu, jak to zvažuje končící česká vláda, ale komise nepodpořila. Praha by v případě jeho uplatnění porušila daňová pravidla jednotného unijního trhu, za což by jí hrozil postih.

České ministerstvo financí v pátek ČTK sdělilo, že připravuje žádost evropskému výboru pro DPH ohledně snížení, případně zrušení DPH u elektřiny a plynu. Po schválení vládou, která by o tom mohla jednat příští týden, hodlá ministerstvo odeslat žádost výboru. Dopad na veřejné finance by podle ministerstva nebyl zásadní, čtvrtletně je odhadován na jednotky miliard korun. Premiér Andrej Babiš ve středu zopakoval, že chce snížit DPH na energie z 21 procent na nulu.

