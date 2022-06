Europoslanci napodruhé schválili reformu emisního trhu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jan Stejskal / Jan Stejskal / Ekolist.cz Sídlo Evropského parlamentu v Bruselu

Evropský parlament na druhý pokus schválil reformu systému emisních povolenek, na níž se jako na klíčové součástí plnění klimatických závazků nezvykle rozdělení zákonodárci neshodli na předchozí červnové schůzi. Podle odsouhlaseného návrhu má bezplatné přidělování povolenek postupně skončit v letech 2027 až 2032. Poslanci se shodli také na parametrech dvou dalších úzce souvisejících norem, zavedení takzvaného uhlíkového cla a vytvoření sociálně klimatického fondu. O konečném znění reformy budou europoslanci od podzimu vyjednávat s členskými státy, jejichž pozici bude koordinovat české předsednictví.

Poslanci podpořili plánované rozšíření povinnosti platit za emise z dopravy a vytápění budov, do roku 2029 by se však měla vyhnout obytným budovám. Do roku 2030 by měla podle parlamentu EU odbourat 63 procent emisí, které produkovaly sektory pokryté povolenkovým systémem v roce 2005.

Emisní reforma je klíčovou součástí před rokem navrženého balíčku, kterým chce komise nasměrovat EU ke splnění emisních cílů pro rok 2030. Evropští zákonodárci se napoprvé neshodli na tempu rušení bezplatných povolenek na vypouštění emisí pro některá odvětví. Pravice včetně nejsilnější lidovecké frakce je chtěla odložit na pozdější dobu, kvůli čemuž pak levicoví europoslanci celý návrh odmítli. Nyní schválili kompromisní návrh většinou 439 hlasů ze 628 hlasujících.

"Konečně se to povedlo. Velkou většinou hlasů jsme schválili historicky největší klimatickou normu," řekl německý lidovecký zpravodaj návrhu emisní reformy Peter Liese. Europoslanci se obávali, aby případné další neshody nezdržely zavedení nových klimatických norem, o něž velká většina z nich usiluje v co nekratším termínu.

Součástí schváleného textu je také možnost, aby Brusel účinněji zasahoval do fungování emisního trhu v případě výrazného růstu cen povolenek. Poslanci navrhli komisi, aby připravila pravidla omezující přístup spekulantů k nákupu a prodeji povolenek.

S koncem bezplatných povolenek souvisí schválené zavedení poplatku za dovoz neekologicky vyráběných produktů do EU. Takzvané uhlíkové clo má průmyslovým společnostem z unie kompenzovat dosavadní bezplatné emise a zajistit, aby měly rovné podmínky s firmami mimo EU. Poslanci se shodli také na podmínkách vytvoření fondu, který má zvláště ohroženým domácnostem kompenzovat očekávané zdražení tepla.

Členské státy svůj postoj k většině návrhů klimatického balíčku včetně omezení výroby aut se spalovacími motory budou schvalovat příští týden. Začátek jednání mezi zeměmi a parlamentem pak připadne na české předsednictví.

