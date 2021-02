Evropská komise navrhla plošný zákaz používání olova ve zbraních a k rybolovu

Břetislav Machaček 4.2.2021 18:52 Reaguje na Majka Kletečková

Rozdíl mezi olověnou zátěží a ocelovou zátěží je jednak v hustotě

kovu, kdy při stejné hmotnosti by byla zátěž z oceli o mnoho větší

(7,86/11,34) a tím by kladla větší odpor při nahazováni i zdolávání úlovku. Další je rozdíl v tvrdosti (38.3/490 u železa), obtížnější

zpracování a uzpůsobení pro vyvažováni splavků( olověné zátěže se

dají stisknout prsty na vlasec bez jeho poškození, což u oceli by

muselo být kleštěmi s rizikem poškodit vlasec. Je navíc prokázáno,

že olovo se zapouzdří a nic se z něho neuvolňuje. Navíc olovo je

obsaženo v různých druzích barev (suříkové barvy), nebo jako

pigmentační přísady v jiných typech barev. V půdě a vodách leží

statisíce tun olova z válek a v žádné z vod či půdě nebylo olovo zjištěno v tak velkém množství, že by ohrozilo živé organizmy.

Dosud existuje spousta vodovodů z olověných trubek a nikdo to

šmahem nezakazuje a nezakazuje ani olověné akumulátory, naopak

jich možná bude kvůli zálohování OZE přibývat. Donedávna se používalo olovo v benzínu a jsou ho tisíce tun doposud v půdě v okolí silnic a třeba i v lese, kde se uvolnilo z benzínu pil.

To je olovo rozložitelné a vstřebatelné rostlinami i živočichy. Tento zákon je tak pouze bičem na lovce a rybáře a o nějakou

ochranu přírody tu už vůbec nejde. Je to buzerace, která zkouší trpělivost občanů, co jsou ještě ochotni podstoupit.

Závidím tak Britům jejich svobodu a hlavně vidím, jak se rychle

zapojili do obchodu se světem a jak třeba rychle očkují. My tu

budeme umírat díky byrokratům z Bruselu, kteří mají nyní v

"hlavě" olovo. Opravdu aktuální starost o zdraví občanů EÚ !!!

Odpovědět