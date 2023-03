Evropská komise obnovu Turecka po zemětřesní podpoří miliardou eur

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Evropská komise poskytne Turecku miliardu eur (24 miliard korun) na obnovu po ničivém zemětřesení z minulého měsíce, uvedla šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová na zahájení dárcovské konference na podporu obětí v Turecku a Sýrii.

Zemětřesení si v Turecku vyžádalo životy skoro 50 000 lidí, další tisíce lidí zahynuly v Sýrii. Šlo o největší přírodní katastrofu v této oblasti za poslední léta. "Miliony lidí jsou nyní bez domova a i v situaci vleklé zimy žijí ve stanech," řekla von der Leyenová na začátek konference. "Je třeba znovu postavit obytné domy, školy a nemocnice, a to podle nejvyšších standardů co do seismické bezpečnosti," dodala. Uvedla také, že je nutné pomoci i s tím, aby činnost mohly obnovit veřejné služby i různé firmy, aby si lidé znovu mohli vydělávat na živobytí.

Evropská komise vydá dalších 108 milionů eur na humanitární pomoc a základní obnovu v Sýrii. Sedmadvacítka s režimem syrského prezidenta Bašára Asada nemá diplomatické vztahy od roku 2011 kvůli občanské válce. Rozvojový program OSN (UNDP) nedávno uvedl, že škody způsobené zemětřesením v Turecku přesáhnou 100 miliard dolarů (asi 2,2 bilionu korun) a budou odpovídat devíti procentům letošního tureckého HDP.

reklama