Evropská komise zahájila kroky proti 20 aerolinkám kvůli tzv. greenwashingu

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | PublicDomainPictures.net Mezi potenciálně klamavé praktiky patří například vyvolávání nesprávného dojmu, že zaplacení dodatečného poplatku na financování klimatických projektů nebo na podporu používání alternativních leteckých paliv může snížit či plně vyvážit emise oxidu uhličitého vytvářené letadly.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Evropská komise (EK) společně s úřady na ochranu spotřebitelů členských zemí Evropské unie zahájila kroky proti dvaceti leteckým společnostem, a to kvůli zavádějícím tvrzením ohledně ochrany životního prostředí, takzvanému greenwashingu. Zaslala firmám dopisy, ve kterých identifikovala několik typů potenciálně zavádějících tvrzení, a vyzvala podniky, aby do 30 dnů uvedly své praktiky do souladu s právními předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitelů. Komise o tom informovala ve své tiskové zprávě . Názvy aerolinek zatím nezveřejnila, protože vyšetřování je teprve v předběžné fázi.Evropská komise a síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele CPC podle zprávy u leteckých společností zjistily několik potenciálně klamavých praktik. Patří mezi ně například vyvolávání nesprávného dojmu, že zaplacení dodatečného poplatku na financování klimatických projektů s menším dopadem na životní prostředí nebo na podporu používání alternativních leteckých paliv může snížit či plně vyvážit emise oxidu uhličitého vytvářené letadly.

Za další potenciálně klamavé praktiky zpráva označuje například používání pojmu "udržitelná letecká paliva" bez jasného doložení dopadu těchto paliv na životní prostředí, či tvrzení, že letecká společnost směřuje k nulovým čistým emisím skleníkových plynů bez jasných a ověřitelných závazků, cílů a nezávislého systému monitorování,

Po obdržení odpovědí od aerolinek EK společně se zástupci CPC projedná navrhovaná řešení. Pokud letecké společnosti nepodniknou nezbytné kroky k rozptýlení obav uvedených v dopise, mohou následovat další opatření včetně sankcí.

"Chceme-li odpovědné spotřebitele, musíme jim poskytnout přesné informace. Stále více cestujících se stará o svou environmentální stopu a vybírají si výrobky a služby s lepší environmentální výkonností. Zaslouží si přesné a vědecké odpovědi, nikoli vágní nebo nepravdivá tvrzení," uvedla v tiskové zprávě místopředsedkyně EK pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová.

reklama