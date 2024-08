Experti: Kvůli teplé zimě a jaru může být vos více, agresivnější ale nejsou

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | u278 / Flickr Vosy mají při vysokých teplotách větší spotřebu energie a je pro ně snadnější získat cukry z nápoje, než soupeřit o nektar z květů s dalším hmyzem.

Kvůli mírné zimě a nadprůměrně teplému jaru se letos vosí společenstva začala rozvíjet dříve. Říct, že jsou vosy přemnožené, ale s jistotou nelze, protože neexistují žádné databáze a chybí exaktní data, shodují se experti, které oslovila ČTK. Podle nich není prokázané, že by byly vosy agresivnější. Jsou spíše urputné. Ke svému přežití potřebují vodu a cukr, který snadněji získají z lidské limonády než z květů.Podle Michala Perlíka z Entomologickém ústavu Biologického centra Akademie věd ČR (AV ČR) vosy zakládají svá hnízda na jaře "od nuly". "Čím více se jich povede založit, tím více jich vnímáme v létě. Pokud je mírná zima a průměrně deštivé jaro, tak založí hnízd hodně. Ještě pár týdnů jejich početnost asi poroste, neboť se blíží ke svému vrcholu," uvedl Perlík.

Většina vos, na které člověk narazí, patří mezi takzvané dělnice. Starají se o potravu pro larvy v hnízdě a nemnoží se. "Larvám nosí masitou potravu. Larvy mají zbytnělé slinné žlázy, kterými poté vylučují tekutinu s cukry a aminokyselinami, což olizují dělnice jako svoji potravu," vysvětlil Robert Tropek, který působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR. Mnohé larvy podle něj letos dospěly o něco dříve, což způsobil i brzký začátek jara, a vosám začala docházet cukerná složka jejich potravy.

Vosy se podle Tropka nyní dostávají do hypoglykemické fáze, kdy mají málo cukru a jsou po něm hodně lačné. "Tato fáze nastala o dva týdny dříve, proto jsou také otravnější o něco dříve, než bývá zvykem. Člověku se může zdát, že jsou agresivní. Nazval bych to spíš urputností. Agresivní ve skutečnosti nejsou, to by člověka bodly, jakmile by si připadaly v ohrožení," dodal. To potvrdil i Perlík, podle kterého mají vosy při vysokých teplotách větší spotřebu energie a je pro ně snadnější získat cukry z nápoje, než soupeřit o nektar z květů s dalším hmyzem.

Podle Jiřího Skuhrovce z Výzkumného ústavu rostlinné výroby je ale nesmysl, že by vosy měly málo jídla, protože pomrzlo hodně ovoce. "V tuto dobu většinou ještě krmí larvy ve svých hnízdech, což je jejich priorita. Ty potřebují proteiny a maso. Proto se nyní soustředí na lov housenek a much. Když se dokončuje vývoj budoucích trubců a královen, tak dělnice opouští hnízdo a už nemusí lovit. V tu chvíli jdou po sladkém, například na spadaných jablkách a hruškách," popsal.

Entomologové se shodují, že vosy mají zásadní význam v ekosystému. Jsou to hlavní predátoři bezobratlého hmyzu. Zároveň, ačkoliv méně než včely, přispívají k opylování květů.

V boji s vosami doporučuje Tropek zachovat klid. Na pohyb člověka vosa spíše reaguje, neboť ji zaujme a vnímá ho jako útočníka. Někteří lidé se podle Tropka snaží vosy odradit tím, že si pořizují makety sršních hnízd. "To stoprocentně nefunguje. Vosy vnímají makety jinak než my a rozhodně jim to sršní hnízdo nepřipomíná," dodal.

