Farmáři ocenili výsledky jednání s Fialou a Výborným, chtějí ale jasné výsledky

Zástupci Agrární komory, Zemědělského svazu a Asociace soukromého zemědělství ocenili návrhy na zlepšení situace českých farmářů, se kterými na dnešní společné jednání přišli premiér Petr Fiala a ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Pro to, aby vyloučili protesty na národní úrovni, ale chtějí vidět konkrétní výsledky, řekli novinářům. Zda se v koalici podařilo pro zemědělce vyjednat podporu, ministr Výborný definitivně potvrdí na jednání představenstva Agrární komory, které se uskuteční 29. února, uvedl její prezident Jan Doležal.

Výborný podle předsedy Zemědělského svazu Martina Pýchy navrhl pomocí navýšení národních podpor zlepšit životní pohodu zvířat nebo zavést nedanění zemědělských dotací. "Máme obecně shodu na tom, že pro nás je to akceptovatelný kompromis. Samozřejmě je to ale nefinální dohoda," doplnil. Návrhy, ke kterým patří také podpora sociálního pojištění, podle něj ještě musí projednat koaliční strany. "A protože to bude mít dopady do rozpočtu, musí to projednat ještě vláda," doplnil Pýcha.

Do konce měsíce by podle Doležala mělo být jasné, jestli Agrární komora uspořádá protesty na národní úrovni. "Já jsem ale rád, že jsme se shodli na tom, že je potřeba něco dělat s těmi velkými environmentálními ambicemi na evropské úrovni (unijní Zelená dohoda pro Evropu), ale to samozřejmě bude nějakou chvíli trvat. Musíme také řešit ten problém, který máme, a to jsou vysoké náklady a nízké ceny komodit," uvedl Doležal. Naopak návrhy na zastropování veškerých dotací se podle Pýchy na jednání ukázaly jako nerealistické.

Předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek uvedl, že na jednání na Fialu i na Výborného apeloval, aby naplňovali své vládní prohlášení. "Dále jsme také projednávali záležitosti kolem rodinných farem. Jsem rád, že se na to konečně dostalo. Je to největší část zemědělských podnikatelů v České republice," řekl. Výborný po jednání uvedl, že chce podporu směřovat spíše ke středně velkým zemědělským podnikům.

Zemědělský svaz následně v tiskové zprávě uvedl, že zřejmě nebude upravena takzvaná redistributivní platba, tedy podpora, kterou zemědělci dostávají na prvních 150 hektarů své půdy. To ale podle svazu kompenzuje navržené zrušení danění zemědělských dotací. Právě v nastavení redistributivní platby se nevládní zemědělské organizace dlouhodobě neshodnou. Zatímco podle Asociace soukromého zemědělství je správné, podle Agrární komory a Zemědělského svazu škodí středním podnikům.

Na byrokratickou zátěž, systém kontrol nebo nastavení dotační politiky si čeští zemědělci stěžují dlouhodobě. Vedle toho je trápí také podle nich rostoucí náklady. Zemědělský svaz už dříve upozornil na to, že podle jeho interního průzkumu klesl loni zisk zemědělských firem na 8,7 miliardy korun z 22 miliard v roce 2022.

