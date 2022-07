Gazprom si na čtvrtek zarezervoval nižší kapacitu pro tranzit přes Ukrajinu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom si na čtvrtek pro tranzit plynu přes Ukrajinu zarezervovala méně než čtvrtinovou kapacitu ve srovnání se středou. Provozovatel ukrajinského tranzitního systému uvedl, že Gazprom si zarezervoval kapacitu pro přepravu deseti milionů krychlových metrů, zatímco na dnešek to bylo 42,2 milionu.

Od května se přes Ukrajinu dostává do Evropské unie zhruba o třetinu méně ruského plynu než předtím. Ukrajina totiž rozhodla, že přestane umožňovat Gazpromu tranzit ruského plynu přes stanici Sochranovka, jeden ze dvou tranzitních bodů na ukrajinském území. Zdůvodnila to invazí ruských vojsk.

Dodávky ruského plynu prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1 do Německa ve středu v souladu s pondělním oznámením Gazpromu klesly na 20 procent z dosavadních 40 procent kapacity potrubí. Rusko omezování dodávek zdůvodňuje evropskými sankcemi, které zpozdily opravu turbíny pro plynovod. Mluvčí německé vlády hovoří o mocenské hře, argument s turbínou odmítá. Nord Stream 1 je hlavní trasou pro přepravu ruského plynu do Evropské unie.

Náměstek šéfa Gazpromu Vitalij Markelov uvedl, že podnik stále neobdržel turbínu od německé společnosti Siemens Energy, která měla opravu na starosti. Siemens Energy v reakci na tato slova uvedl, že Gazprom nejprve musí poskytnout celní dokumenty, které by dovoz turbíny do Ruska umožnily.

"Doprava turbíny by mohla začít okamžitě. Německé úřady poskytly všechny dokumenty potřebné pro export. To, co chybí, jsou nicméně celní dokumenty pro dovoz do Ruska. Ty musí jako zákazník zajistit Gazprom," dodal německý podnik. Ten opravu turbíny zajistil v Kanadě.

Státy Evropské unie se v úterý kvůli problémům s dodávkami z Ruska dohodly na pravidlech omezení spotřeby plynu pro nadcházející topnou sezonu.

Italský ministr pro ekologickou transformaci Roberto Cingolani uvedl, že Itálie by se v případě úplného zastavení ruských dodávek mohla na konci této zimy potýkat s nedostatkem plynu. Při současném vývoji dodávek by se podle ministra mělo Itálii podařit do října naplnit zásobníky na 90 procent kapacity. V případě úplného zastavení dodávek ruského plynu by pak zásobníky zajistily v Itálii dostatek plynu do února.

