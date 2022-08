Gazprom: V plynovodu Nord Stream 1 teď funguje pouze jedna turbína ze šesti

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Plynovod Nord Stream 1 v současnosti funguje pouze s jednou turbínou místo šesti, uvedla dnes ruská plynárenská společnost Gazprom. Podle agentury Reuters také zopakovala, že západní sankce brání v návratu jedné z turbín do Ruska. Tato turbína, která byla kvůli servisu v Kanadě, je teď v Německu. Podle Gazpromu teď vyžadují opravu i některé další turbíny. Ruský podnik potížemi s turbínami zdůvodňuje omezení dodávek plynovodem Nord Stream 1 do Evropské unie.

Moskva dnes zopakovala, že k návratu turbíny potřebuje dokumenty, které potvrdí, že na toto zařízení se nevztahují západní sankce. "Gazprom by velice rád dostal tuto turbínu zpět. Nebyl to ale Gazprom, kdo zavedl sankce," řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. "Gazprom se potřebuje chránit (před riziky spojenými se sankcemi)", dodal.

Zdroj obeznámený se situací dnes podle ruského listu Kommersant uvedl, že Gazprom ve středu od německé firmy Siemens Energy, jež má servis turbíny na starosti, obdržel soubor dokumentů, včetně povolení německého Spolkového úřadu pro hospodářství a kontrolu vývozu (BAFA) pro průchod turbíny celními kontrolami. Německá firma podle listu rovněž Gazpromu sdělila, že není zapotřebí žádné oficiální vyjádření ze strany Evropské komise (EK) ohledně sankcí a že Británie písemně potvrdila, že žádné sankce návratu turbíny nebrání.

Německý kancléř Olaf Scholz ve středu prohlásil, že turbína je plně funkční a může být kdykoliv odeslána zpět do Ruska za předpokladu, že ji Moskva bude ochotna převzít. Scholz navštívil závod, kde se turbína právě nachází a kde si ji mohl prohlédnout. Nord Stream 1 přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře a je hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do Evropské unie.

