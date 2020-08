Globalizovaný obchod s květinami se začíná opět lokalizovat

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | sabinevanerp / pixabay.com V Aalsmeeru nedaleko Amsterodamu se nachází největší trh s květinami na světě, úplné logistické centrum pro obchod s květinami v Evropě.

Nizozemsko, světové centrum obchodu s řezanými květinami, prodává denně květiny z Francie i do Francie. V Evropě se však v reakci na tuto hegemonii a ve snaze dodávat na trh kytice méně náročné na spotřebu paliva začíná rozvíjet tendence "slow-flower", píše agentura AFP.

Díky postupnému uvolňování světového obchodu v posledních týdnech se to na předměstí Amsterodamu znovu hemží vysokozdvižnými vozíky. "Na tomto trhu obchodujeme s 30 000 různými druhy," říká hrdě Michel Van Schie, mluvčí společnosti Royal Flora Holland, u níž se denně otáčejí květiny z celého světa.

Zdroje uvádějí různé údaje, ale podle Thierryho Louveaua, majitele francouzské pobočky dalšího nizozemského giganta FleuraMetz, prochází "70 procent světové produkce květin Holandskem, přestože nemusejí být nutně vypěstovány v Holandsku".

"Tulipán plnokvětý je vypěstován v oblasti Nice, koupí ho velkoobchodník, květina fyzicky doputuje až do Holandska, kde je oceněna na trhu, a vrací se do Francie, někdy právě do Nice," vysvětluje Hortense Harangová, spoluzakladatelka platformy Fleurs d´Ici.

Květinářka z Biarritzu na jihozápadě Francie může mít díky fungujícímu nizozemskému trhu pouhým stiskem tlačítka do druhého dne ve svém krámku jakoukoli květinu. Taková rychlost je v rámci Francie zatím nemyslitelná.

Ve Francii i v dalších zemích se ale stále více prosazují snahy prodávat květiny z blízkého okolí. V Británii, která stojí v čele tohoto hnutí v Evropě, mělo družstvo Flowers From the Farm sdružující pěstitele všech velkostí koncem roku 2018 mezi 400 a 500 členy. Dnes jich má přes 800.

Podobnou cestou jde i Itálie, kde se zrodilo hnutí slow-food, a Belgie. Poptávka po místních květinách v Evropě přitahuje i Nizozemce.

Ochromení ekonomické aktivity způsobené epidemií covidu-19 navíc v posledních měsících zviditelnilo rizika přerušení dodavatelských řetězců v ultra globalizovaném světě a přispělo k většímu prosazení lokální produkce, ať už průmyslové, farmaceutické či textilní.

Masami Lavaultová je průkopnicí místní produkce a prodeje květin ve Francii. Ze svých záhonů v Paříži sklízí na 250 druhů květin, vypěstovaných bez chemických prostředků, které prodává květinářům a soukromým osobám.

"Nejzajímavější je přímý prodej. Pro lidi je úžasné sem přijít, vidět, jak to funguje, podívat se na záhony květin. Cílem mikrozemědělství je být co nejblíže zákazníkům," říká.

Květinové Nizozemí

Nizozemsko má ale efektivní logistiku a je těžké konkurovat jeho kamionům, které brázdí evropský kontinent. "Květiny vypěstované ve Francii se posílají do Amsterodamu a znovu se do Francie vracejí," říká Benjamin Perot, spoluzakladatel společnosti Monsieur Marguerite, podle nějž se tento fakt týká například části francouzské produkce pivoněk.

Láska Holandska k pěstování květin má dávné kořeny. V 17. století dokonce vyvolala první krach na burze v historii, když spekulace s cibulkami tulipánů vyšroubovala jejich cenu k vrcholu a následoval prudký pokles.

Trh se podle Louveaua rychle rozvinul v 50. letech, když společnosti začaly prodávat květiny prostřednictvím reverzních aukcí, které řídila velká družstva. Cena květin v aukci postupně klesala, dokud se nenašel kupec. "Holandsko umělo zorganizovat obchod s květinami soustředěním výroby a logistiky a vytvořením družstev, která prodej usnadňovala," uvádí Louveau.

Této nadvládě pomáhal nizozemský stát, který dosud subvencuje spotřebu energie holandských skleníků.

Holandsko se může opírat i o produkci z jižní polokoule, která je slunnější a disponuje levnější pracovní silou. Pěstování květin se v řadě zemí této oblasti stává klíčovou součástí ekonomiky, tak jak je tomu v Nizozemsku. Například v Keni se květiny pěstují a pak posílají do Nizozemska, odkud jsou distribuovány téměř do celého světa.

"Přímo na farmách je zaměstnáno 200 000 lidí a odvětví vytváří ještě další milion pracovních míst, takže z obchodu s květinami žijí čtyři miliony lidí," říká Clement Tulezi, prezident organizace Kenya Flower Council, která zastřešuje květinářský sektor v zemi.

