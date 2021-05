Guatemalský podnikavec nabízí turistům "sopečnou pizzu"

Foto | Alan Hardman / Alan Hardman / Unsplash García začal experimentovat s pečením pizzy na sopce už v roce 2013, kdy využíval malé sopečné kaverny mezi kameny. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Guatemalská sopka Pacaya soptí od letošního února a udržuje tak v nejvyšší pohotovosti okolní komunity i jejich úřady. Ale pro Davida Garcíu se proud roztavené lávy řinoucí se dolů po úbočí sopky změnil na polní kuchyni, napsala agentura AFP. Čtyřiatřicetiletý účetní na žhnoucí vyvřelině připravuje " sopečnou pizzu Pacaya ", kterou poté servíruje užaslým turistům i místním obyvatelům.

"Spousta lidí sem chodí ochutnat pizzu připravenou na sopce," řekl García agentuře AFP. Ve své improvizované kuchyni rozprostře těsto na kovový plech schopný vydržet teplotu až 1000 stupňů Celsia, potře ho rajčatovou omáčkou a poklade štědrou porcí kousků masa a sýra.

V ochranném oblečení pak položí plech s pizzou na lávu. "Už je hotová, jen necháme ještě trochu rozpustit sýr," oznamuje o deset minut později. "Ta pizza vypadá skvěle!" potvrzuje jeden z turistů, jejichž chuť k jídlu povzbudil výstup k sopce Pacaya, která leží jen 25 kilometrů jižně od hlavního města Guatemaly.

García začal experimentovat s pečením pizzy na sopce už v roce 2013, kdy využíval malé sopečné kaverny mezi kameny. "Zpočátku jsem moc pizzy neprodal," říká dnes, kdy se jeho sláva šíří díky sociálním sítím.

Během posledních týdnů, kdy Pacaya pravidelně chrlí roztavenou horninu, začal péct pizzu přímo na tekoucí lávě, jejíž jazyky se místy přiblížily až k obydleným oblastem.

Je to sice potenciálně riskantní podnik s ohledem na sloupce sopečného popela, které sopka vyvrhuje k nebi, ale jako turistické lákadlo funguje dokonale.

"Dát si pizzu upečenou na uhlících ze sopky je neskutečné a jedinečné na celém světě," řekl turista Felipe Aldana. "Je to neuvěřitelné pomyšlení, že budeme jíst něco uvařené na lávě. To je něco, co můžete zažít jen tady, v Guatemale," přitakává nizozemský návštěvník Kelt Van Meurs.

reklama