Hasiči pokáceli strom, který ohrožoval zvířata v liberecké zoo

Hasiči včera v areálu liberecké zoo pokáceli borovici douglasku, která hrozila pádem po pondělní bouři Sabine. Strom ohrožoval výběh, v němž jsou lamy alpaky a poníci mini appaloosa. / Ilustrační foto

Hasiči včera v areálu liberecké zoo pokáceli borovici douglasku, která hrozila pádem po pondělní bouři Sabine. Strom ohrožoval výběh, v němž jsou lamy alpaky a poníci mini appaloosa. Zvířatům se nic nestalo, dočasně byla schovaná v ministáji, řekla včera mluvčí zoo Barbara Tesařová.

Liberecká zoo byla v pondělí po zkušenostech s jinými bouřemi preventivně uzavřená. "Tentokrát jsme z toho vyvázli dobře," uvedla Tesařová. V důsledku silného větru hrozilo jen to, že se vyvrátí douglaska ve výběhu s lamami a poníky. Zoologové si toho všimli v pondělí večer. "Domluvili jsme se s hasiči a dnes strom pokáceli. Bylo to rychlé, trvalo to necelou hodinu," dodala včera Tesařová.

Včera už byla liberecká zoo otevřená. "Lidí je docela dost a hodně je mezi nimi cizinců," dodala Tesařová. Nejstarší zoo v republice mělo loni třetí nejvyšší návštěvnost v její 115leté historii. Prohlédlo si ji 402.193 lidí. Zahrada chová přes 150 druhů zvířat.

Největší škody v liberecké zoo způsobil před 13 lety orkán Kyrill. Tehdy silný vítr porazil 15 vzrostlých stromů, které poničily vybavení zahrady i některé expozice. Při loňské bouři strom spadl na plot expozice, kde jsou koně Převalského. Zvířata vyvázla bez zranění.

