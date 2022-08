Hasiči v Českém Švýcarsku prolévali ložiska, která odhalily drony, našli i další

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Hasiči v národním parku České Švýcarsko v neděli prolévali žhavá ložiska, která ráno odhalily drony v okolí Pravčické brány, Gabrieliny stezky a také na Stříbrném hřebenu. Během dne ale hlídky odhalily i další doutnající místa v oblasti Křídelní nebo Tetřeví stěny, hasiči rozhrabávali a prolévali i doutnající místa na Bouřňáku a na Větrovci. V podvečer se objevila další žhavá místa u Pravčické brány, řekl ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Milan Rudolf.

Náročné je podle něj zejména likvidovat doutnající místa na Křídelní stěně. "Tam překopáváme terén a prolíváme ho vodou z vodních vaků, co hasiči nosí na zádech. Jde to hodně pomalu, protože tam nosíme přes kilometr vodu na zádech, není tam možné natáhnout hadicové vedení," uvedl mluvčí hasičů. Dopoledne pomáhaly prolévat terén také vrtulníky ze sousedního Německa. "Tam stále v Saském Švýcarsku hasí," dodal Rudolf.

Právě kvůli zatím neukončenému zásahu na německé straně zůstává uzavřený hraniční přechod v Hřensku, přestože silnice 62 do Hřenska je od soboty průjezdná. Dál do Německa směrem na Bad Schandau ale motoristé neprojedou, silnici blokuje těžká technika hasičů. "Hraniční přechod do Německa zůstává zavřený, na německé straně dohašují, uzavřená je i cesta po Labi," řekla ČTK policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

V oblasti stále dohlíží 27 profesionálních a dobrovolných jednotek. "Večer se počítá s jejich výměnou, a to jak v případě dobrovolných, tak u profesionálních hasičů. Dochází k rotaci, hasiči jsou unavení, nachodí pěšky spoustu kilometrů v tom těžko přístupném terénu, tak je zkrátka střídáme, aby nebyli přetížení," doplnil Rudolf. Hasiči podle něj místa označená drony prověřují po zemi na čtyřkolkách, ale hlavně pěšky.

Požár v Českém Švýcarsku uhasili hasiči v pátek a po 20 dnech předali poslední uhašené místo správě národního parku. Nejrozsáhlejší lesní požár v České republice se rozhořel v neděli 24. července. Skrytá ohniska, která se stále mohou objevovat, hlídají dobrovolní hasiči, na místě jich zůstává přes 70 s 35 kusy techniky. V Mezní Louce vznikla také prozatímní hasičská stanice, kde je 40 profesionálních hasičů. Zůstat by tam měli asi do konce srpna. Vlastní požární hlídky zřídila i správa parku.

Od sobotního rána se mohou do evakuované obce Hřensko a jejích částí Mezná a Mezní Louky vracet místní, nutná je ale povolenka. V sobotu jich vydal starosta Hřenska Zdeněk Pánek (NEZ) zhruba 60. "Dnes o ně požádali další čtyři lidé, nikdo další se zatím neozval," řekl ČTK starosta. V oblasti Mezné a Mezní Louky je podle něj asi 80 domů, dvě třetiny z nich obývají chalupáři. Silnice mezi Hřenskem a Mezní Loukou, kterou by za běžných podmínek lidé k návratu využili, ale zůstává zavřená, jsou tam nebezpečné stromy a vozovka je poškozená těžkou technikou hasičů.

Turisté se do osad a západní části parku nedostanou, ministerstvo životního prostředí prodloužilo v pátek omezení vstupu do národního parku České Švýcarsko až do konce prázdnin. Přes noc je park zcela zavřený, od 21:00 do ranních 6:00 je tam vstup zakázán.

