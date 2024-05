Hladík chce do konce června schválit tři dokumenty ke splnění klimatických cílů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ministerstvo životního prostředí chce do konce června schválit tři hlavní dokumenty pro splnění klimatických a energetických cílů Evropské unie, jako je dosažení výroby třetiny energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030. Mělo by to vést mimo jiné k dekarbonizaci 50 největších českých firem. K připravovaným dokumentům patří energeticko-klimatický plán, materiál s názvem Politika ochrany klimatu a energetická koncepce. Na konferenci Zelená modernizace na Pražském hradě to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL)."Je to konkrétní road mapa, jak snížit nejen emise, ale dekarbonizovat 50 největších firem do roku 2030," řekl Hladík. Dokument Politika ochrany klimatu (POK) udává, že do roku 2030 bude Česko získávat třetinu energie z obnovitelných zdrojů a spotřebu energie sníží o pětinu. Ministerstvo do POK zahrnulo také cíl dosažení klimatické neutrality České republiky do roku 2050.

Podle energetické koncepce má stát česká energetika do budoucna na jaderné energii a obnovitelných zdrojích energie, jejichž podíl by se měl v příštích desetiletích minimálně zdvojnásobit.

Konference, pod kterou převzal záštitu prezident Petr Pavel, představila vizi udržitelné budoucnosti Česka v oblastech byznysu, energetiky, dopravy a zemědělství. Vystoupilo na ní několik odborníků, jedním z nich například Ondráš Přibyla, ředitel organizace Fakta o klimatu. Podle něj mohou významně snížit emise v Česku velké firmy, přispět k tomu může také to, jak bude stát nastavovat tržní prostředí.

"Polovinu emisí ČR produkuje zhruba 50 procent největších firem, tedy hnědouhelné elektrárny, teplárny, cementárny, ocelárny," uvedl Přibyla. Pokud firmy najdou energetické úspory a dokážou vyrábět čistou elektřinu, mohou snížit emise o více než 65 procent, řekl.

Přibyla na konferenci také uvedl, že průměrná teplota v České republice za posledních 60 let stoupla o dva stupně Celsia. "Zastavit oteplování znamená přestat přidávat skleníkové plyny do atmosféry," řekl Přibyla. Od roku 1980 do roku 2023 se podle něj změnilo složení oxidu uhličitého v atmosféře o 81 ppm, tedy částic na jeden milion.

Hladík dodal, že zelená modernizace se v Česku už reálně koná, v březnu spustilo jeho ministerstvo kampaň zaměřenou na zmírnění dopadů změny klimatu. Cílem je ukázat lidem příležitosti spojené se zelenou modernizací, která zahrnuje investice do čisté energie, její dostupnosti nebo do úsporných opatření.

