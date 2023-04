Italská policie dopadla medvědici, která podle analýzy zabila běžce

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Calin Stan / Shutterstock Ilustrační foto

Italská lesní stráž dopadla medvědici, která podle výsledků analýz DNA usmrtila na začátku dubna v horách v Tridentsku muže. Oznámily to dnes místní úřady. Medvědici Jj4 policie převezla do útulku a místní úřady ji chtějí utratit. Zabití zvířete však zablokoval správní soud. Usmrcení 26letého běžce bylo prvním fatálním útokem medvěda na italském území za posledních 150 let, tvrdí ekologové, kteří kritizují místní politiky za záměr výrazně zredukovat počty medvědů v tridentských lesích.

Medvědici se podařilo odchytit v pondělí pozdě večer se dvěma mláďaty, které ale později lesní stráž pustila do přírody. Zatím není jasné, jaký bude další osud medvědice. Na základě požadavku několika ekologických organizací správní soud pozastavil povolení usmrtit zvíře a věcí se bude dále zabývat příští měsíc.

Na utracení zvířete místní úřady trvají. "Nemůžeme vybudovat vězení pro medvědy," uvedl šéf místní civilní ochrany Raffaele del Col.

Ekologické organizace také kritizují záměr tridentské provincie výrazně snížit počty medvědů. Ze současných 120 exemplářů by jich v místních horách zůstat jen 50. Ostatní zvířata by měla být převezena do jiných oblastí. "Nemůžete jen tak přemístit zvíře žijící ve volné přírodě, které se narodilo na určitém území," řekl agentuře AFP Antonio Nicoletti z ekologické organizace Legambiente. Podle dalších odborníků vyšší koncentrace medvědů na jistém území nemusí nutně vést k jejich rostoucí agresivitě. Vyzvali také k vytvoření k přírodních koridorů, jež by umožňovaly migraci zvířat.

Medvědice Jj4 podle analýz napadla dvě osoby již v roce 2020. Je sourozencem medvědů Jj1 a Jj3, které švýcarské a německé úřady nechaly v uplynulých letech utratit pro problematické chování, píše agentura AP.

Medvědi se vrátili v Tridentsku do volné přírody na konci 90. let minulého století v rámci programu Life Ursus financovaného z evropských fondů. Do tridentských hor byla vypuštěna desítka medvědů ze Slovinska. Původně měl program velkou podporu veřejnosti, v poslední době ho ale stále častěji kritizují zemědělci, kteří si stěžují na ztráty na chovných zvířatech, i někteří obyvatelé, kteří se obávají o svou bezpečnost. Program kritizuje i současný šéf provincie Maurizio Fugatti z krajně pravicové Ligy, podle kterého projekt špatné nastavili jeho levicoví předchůdci v čele samosprávné oblasti. Fugatti je u vlády v Tridentsku od roku 2018.

