Italský soud opět odmítl nařízení utratit medvědici, která zabila běžce

Úřady italské provincie Tridentsko znovu neuspěly ve snaze utratit medvědici, která na začátku dubna zabila v lese 26letého běžce. Informovala o tom agentura ANSA. Soud úřední nařízení odmítl, označil ale za přípustné, aby se medvědice už nevracela do přírody a byla převezena do některého z útulků pro divokou zvěř.

Soud v Tridentu (Trento) pozastavil platnost už druhého výnosu, kterým provincie nařizovala utratit medvědici označovanou zkratkou Jj4. Stalo se tak na žádost organizací na ochranu práv zvířat. Platnost prvního výnosu, který úřady vydaly ještě před polapením medvědice, soud rovněž pozastavil.

Úřady v nařízení o utracení argumentovaly nedostatečnou kapacitou místního útulku pro divokou zvěř, podle soudu to ale není dostatečný důvod. Soud dodal, že úřady měly dost času, aby kapacitu nechaly navýšit. V rozhodnutí také stojí, že je naopak přijatelný převoz medvědice do jiného zařízení, a to včetně těch v zahraničí. Poukázal na případ dvou dalších medvědů s "problematickým chováním", které si vzala zařízení v Německu a Maďarsku.

Podle analýz DNA medvědice Jj4 zabila 26letého muže, který si byl na začátku dubna zaběhat v lese. Podle ekologů se jednalo o první smrt člověka, kterou zavinil medvěd, za posledních 150 let.

Horlivým zastáncem utracení problematických medvědů je pravicový šéf provincie Tridentsko Maurizio Fugatti, podle kterého se tyto velké šelmy v místních horách přemnožily. Naznačil, že by chtěl dosáhnout odvozu či odstřelu zhruba 70 ze 120 medvědů, kteří v oblasti se silným odvětím cestovního ruchu žijí.

Medvědi se vrátili v Tridentsku do volné přírody na konci 90. let minulého století v rámci programu financovaného z evropských fondů. Do hor byla vypuštěna desítka medvědů ze Slovinska. Medvědice Jj4 patří do druhé generace nových tridentských medvědů.

